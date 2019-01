A Montilivi un gol ho pot canviar tot

El Girona va sortir derrotat del Bernabéu. Com sempre, va competir fins al final, però les errades defensives van penalitzar massa un equip que va aconseguir mantenir l'empat fins a la part final del matx. El Madrid va marcar diferències a la zona de finalització i els gols de Ramos i Benzema, aconseguits de manera consecutiva, posen més complicada una eliminatòria que cal lluitar sense complexos a casa. El primer objectiu dels gironins passava per aconseguir un resultat que traslladés l'eliminatòria cap a Girona, ara la idea passa per marcar un gol a la tornada, un gol que posaria l'eliminatòria de cara per als d'Eusebio, un gol que tot i no ser definitiu faria somiar una afició que s'ha de bolcar amb el seu equip.

Eusebio pensa en la Lliga. L'entrenador val·lisoletà va presentar una alineació pensant més en el partit de diumenge però sense deixar de gaudir de la Copa. Amb Pedro Porro fora la convocatòria i Bounou, Bernardo Espinosa, Portu, Pere Pons i sobretot Stuani a la banqueta, va presentar un onze competitiu per poder lluitar contra un Reial Madrid que també sortia amb un onze molt titular amb una idea clara de poder passar ronda. Dins l'esquema de Santiago Solari, al darrere, a la línia defensiva, van jugar Odriozola, Nacho, Ramos i Marcelo; al centre del camp, un tribot format per Modric, Casemiro i Dani Ceballos; mentre que a la davantera Benzema estava acompanyat a les bandes per Vinicius i Lucas Vázquez. L'entrenador del Girona és coneixedor del calendari que se li presenta al seu equip i vol dosificar els minuts per poder repartir els esforços. Segurament no veurem a cap jugador que disputi d'inici els tres partits que té l'equip en set dies. Pel que fa a la suplència de Stuani, tot i que va descansar al camp del Betis, la idea del tècnic és fer-lo jugar diumenge contra el Barça i alinear-lo en el partit de tornada de dijous vinent.

Les fases del partit. Els jugadors del Girona eren conscients que durant els noranta minuts hi hauria fases en què els locals premerien l'accelerador. A priori equips teòricament superiors poden guanyar partits sense haver-los de dominar completament. Quan s'ajunten jugadors de qualitat i aquests augmenten el ritme de joc poden condicionar l'adversari i, alhora, amb poques accions poden resoldre qualsevol matx. Una de les armes que havien de controlar els futbolistes gironins eren les embranzides locals, defensar amb ordre dins l'àrea i saber patir mitjançant un gran desgast físic en les tasques defensives. Les incorporacions d'Odriozola per la dreta i Marcelo per l'esquerra van desorganitzar la defensa visitant, que es va veure superada en accions de qualitat individual. No és el moment de perdre la il·lusió ni la mentalitat positiva. Conscients que davant el Madrid les possibilitats de passar queden reduïdes, cal lluitar fins al final. La Copa il·lusiona, l'eliminatòria davant l'Atlètic de Madrid va esperonar un equip i una afició que es bolcaran novament al costat d'un conjunt que dijous vinent viurà un partit intens i decisiu a Montilivi.