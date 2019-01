Raúl García juga els seus primers 90 minuts i firma l´assistència del 0-1

Va ser la principal novetat en l'onze que presentava Eusebio Sacristán al Santiago Bernabéu. Raúl García tenia «opcions» de jugar, com havia dit el tècnic a la prèvia, i va ser titular. Debutava així amb la samarreta del Girona en un escenari exigent i va complir. Sobretot d'inici. En la seva primera aventura per banda dreta, va rebre la pilota per part de Borja García. Sense pensar-s'ho massa, va inventar-se una centrada precisa a l'àrea gran per trobar el Choco Lozano. Assistència que l'hondureny no va desaprofitar per fer pujar el 0-1 momentani al marcador.

Se'l va veure algun cop més provant sort en atac. Aquest cop, sense un desenllaç tan positiu. Ara bé, va patir més en defensa. Bastant al primer temps, on li va costar seguir el rastre d'un omnipresent Odriozola. En la jugada de l'empat (1-1), Raúl García va reaccionar tard i no va poder taponar l'entrada del lateral, que acabaria deixant enrere perquè Lucas Vázquez marqués.

Jugant avui, el defensa gallec es converteix en el 23è futbolista que Eusebio Sacristán ha utilitzat en els cinc partits que ha disputat el Girona a la Copa del Rei. N'ha parlat Eusebio: «No era fàcil per a ell perquè fa poc que s'entrena amb nosaltres. Ha competit bé, a un bon nivell. Sabem que a mesura que aprengui els automatismes millorarà les seves prestacions».