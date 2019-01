«Se´ns ha complicat l´eliminatòria, però ho donarem tot al partit de tornada»

La sinceritat d'Eusebio Sacristán a la sala de premsa del Santiago Bernabéu va agafar per sorpresa a més d'un. Sobretot als periodistes que habitualment no segueixen l'actualitat del Girona. Aquells que no l'han sentit repetir, per activa i per passiva, que la Copa està molt bé, però el que més interessa a Montilivi és complir cada cap de setmana. «Prioritzo la Lliga, clarament», va respondre quan se li va preguntar pel fet d'haver deixat a més d'un titular habitual a la banqueta. Ara bé, això no evita que no tingui ganes de remuntar la setmana vinent a Montilivi. Sap, però, que no serà fàcil. «L'eliminatòria se'ns ha posat molt difícil. Ells tenen dos gols d'avantatge i són el Reial Madrid, amb el potencial que això comporta. Ho donarem tot a la tornada i veurem què és el que passa. Hi posarem ganes i il·lusió fins a l'últim segon».

Eusebio repetia que tant ell com els seus jugadors el que volen és «classificar-se», encara que el 4-2 encaixat anit «compliqui» les coses. «La tornada la volem gaudir i que l'afició també ho faci», deia. Perquè això és la Copa per al Girona. Una competició on l'exigència no és el pa de cada dia. «L'afrontem com una possibilitat perquè tothom pugui jugar, per anar creixent com a equip. De moment hem arribat fins aquí. Els nostres recursos per a la Lliga han de ser els millors», afegia. Se li va incidir en aquesta qüestió i el de La Seca va tornar a parlar clar. «Ho he valorat (l'opció de donar-ho tot a la Copa tenint en compte que mai el club havia arribat fins als quarts de final). Però tenim un objectiu clar. Volem que el aquest club estigui a Primera l'any vinent. El partit del Bernabéu ens l'hem pres com un premi».



La línia a seguir

No li va agradar a Eusebio la primera part dels seus i així ho va fer saber. «Hem sortit una mica contemplatius i les sensacions no eren bones. No teníem la tensió que requeria el partit, l'escenari i el rival. L'energia d'aquest primer temps no m'ha deixat gaire content», criticava. En canvi, va notar una certa millora després del descans. «Em quedo amb la tensió del segon temps. Hem disputat més i hem apretat al rival. La intensitat m'ha agradat. Com hem competit és la línia que hem de seguir».

Per al tècnic, això sí, el Girona que es va veure fa una setmana al Wanda Metropolitano li va deixar més bona impressió. «Aquell dia vam ser més intensos. Vam ser capaços de treure-li la iniciativa a un equip com l'Atlètic de Madrid i quan vam tenir la pilota controlada, érem capaços de desgastar més al rival. Avui (ahir per al lector) això no s'ha produït». Amb tot plegat, el 4-2 final deixa l'eliminatòria «bastant complicada».