Vuitè penal de la temporada: Tercer amb el Madrid, tots tres infantils

Diumenge passat, el Girona va perdre al camp del Betis per un innocent penal de Douglas Luiz en temps de descompte i, ahir, a la primera meitat, el Madrid va poder capgirar el marcador aconseguint el 2-1 gràcies a un penal de Lozano a Vinicius també evitable. Dels vuit penals que ha comès el Girona aquesta temporada, tres han estat contra el Madrid. I tots tres bastant evitables. El d'ahir de Lozano sobre el brasiler Vinicius té els precedents dels dos del partit de Lliga a Montilivi. Aquell dia, l'1-1 del Madrid va ser gràcies al penal de Muniesa sobre Marco Asensio en una jugada en què el davanter balear va ser més ràpid que el defensa del Girona; mentre que l'1-2 va ser un altre penal sobre Marco Asensio, en aquest cas de Pere Pons, quan el davanter madridsta estava molt tancat a la lína de fons. Benzema i Sergio Ramos van transformar els dos penals en dos gols per al Madrid.

El Girona es va avançar molt aviat amb el gol de Lozano, però va poder aguantar poc temps l'avantatge en el marcador i amb els gols de Lucas Vázquez i Sergio Ramos de penal va arribar al descans per darrere en el marcador. Anit va ser el primer en aquesta temporada, després de 25 partits entre Lliga i Copa, que el Girona arribava al descans per darrere en el marcador.

Eusebio s'havia emportat 19 jugadors de Madrid i, finalment, va ser el migcampista Aleix Garcia l'home que va quedar fora de la convocatòria i no va veure el partit des de la banqueta. El migcampista d'Ulldecona apunta a titular diumenge a Montilivi, fent parella en el doble pivot amb Pere Pons, que ahir va començar a la banqueta. Abans de començar el partit d'anit al Santiago Bernabéu, Aleix Garcia va estar fent cursa contínua sobre la mateixa gespa de l'estadi madridista.

L'Espai Caixa de la plaça Poeta Marquina serà aquest vespre l'escenari de la trobada-col·loqui organitzada per les federacions de penyes del Girona i del Barça com a prèvia del partit entre els dos equips del diumenge a Montilivi. Moderat pel periodista Pere Escobar, el col·loqui comptarà amb els exjugadors del Barça Paco Nieto i Javi Garcia; i Xavi Agustí, Geni Bou i Migue González per part del Girona; i amb representants del mitjans de comunicació gironins com el cap d'esports de Diari de Girona, Jordi Roura. L'entrada al col·loqui organitzat per les dues federacions de penyes és de franc.