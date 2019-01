Doumbia també pateix una ruptura muscular i serà baixa contra el Barça

Les lesions continuen fent estralls a la plantilla del Girona sense que ningú hi acabi de trobar una explicació lògica. Si dijous a Madrid era Borja García qui patia una lesió muscular que el deixarà fora del partit contra el Barça de demà i algun més ara és Doumbia qui ha caigut. Segons acaba de fer públic el club el davanter pateix "una ruptura muscular al 'isquiotibial dret" que no el deixarà participar demà al derbi. El Girona no ha especificat el temps de baixa però és probable que s'allargui unes quantes setmanes, en un tram de calendari carregat de partits i a les portes d'enfrontaments decisius a la lliga.

Les lesions musculars s'han convertit en un malson aquesta temporada i han afectat diversos jugadors com Portu, Patrick Roberts i ara Borja i Doumbia. El Girona fa aquest matí el darrer entrenament previ al derbi. Tot seguit Eusebio parlarà en roda de premsa. El partit és demà a l'estadi a 1/4 de 5 de la tarda.