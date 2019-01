Ernesto Valverde: "A tots els equips els costa puntuar a Montilivi"

"Sabem que el Girona es troba amb molt entusiasme perquè està fent una bona trajectòria a la Lliga i a la Copa. A tots els equips els costa puntuar a Montilivi", ha valorat Ernesto Valverde, que només ha deixat fora de la convocatòria a Murillo i Samper.

El tècnic extremeny no vol sorpreses i no pensa reservar res, tot i el partit de dimecres contra el Sevilla a l'horitzó, on haurà d'intentar remuntar un 2-0. "És un partit important i complicat. Els punts cada vegada són més decisius i hem de guanyar un duel fonamental per a nosaltres", ha finalitzat.