Eusebio Sacristán: "Esperem donar una alegria a l'afició del Girona"

"Per a la nostra afició, un partit així és molt bonic. Fa molt poc temps que la ciutat de Girona pot dir que s'enfronta a clubs com el Barça i esperem donar-los una alegria. Si estem units, tindrem energia per intentar guanyar", ha valorat Eusebio, que ha convocat dinou futbolistes, inclosos els futbolistes del Peralada Valery, Paik i Pachón.



En les últimes hores, el Girona ha perdut Borja i Doumbia, per dues lesions musculars. "No hi trobo cap explicació i això que li hem donat voltes. No tenim motius per creure que fem les coses malament, estem treballant de la mateixa manera. Intentem prevenir els problemes, mantenir els ànims i intentar tenir una energia positiva", ha finalitzat.