Exjugadors del Barça i del Girona parlen sobre el derbi

Ahir al vespre va tenir lloc el col·loqui «El futbol ens uneix», a l'Espai Caixa de la plaça Poeta Marquina, organitzat per les federacions de penyes del Girona i del Barça, aprofitant el derbi català que es jugarà el diumenge a Montilivi entre tots dos equips. Moderat pel periodista Pere Escobar, la trobada va comptar amb futbolistes històrics d'ambdós equips. Per part del Girona, van assistir el mític entrenador Xavi Agustí, Geni Bou i Migue González, l'autor del gol que va catapultar els blanc-i-vermells a la LFP el 2008, cinquanta anys després de l'última vegada. Paco Nieto, Javi García i Ramon Maria Calderé, amb passat al Barça, també hi van participar. El col·loqui va comptar amb la presència de diversos periodistes dels mitjans gironins i va servir d'aperitiu al derbi de demà a Montilivi.