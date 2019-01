La lesió de Borja García trastoca els plans del tècnic Eusebio Sacristán

Quan Borja García es va posar la mà a la cuixa dreta i es va asseure a la gespa del Santiago Bernabéu, a Girona es va fer el silenci. El mitjapunta madrileny, un dels indiscutibles d'Eusebio Sacristán i el futbolista que més vegades ha vestit la samarreta blanc-i-vermella a la Primera Divisió, es perdrà el duel contra el Barça del diumenge i podria estar diverses setmanes de baixa, tal com va informar el club ahir. Borja García, que ha participat en tots els partits de Lliga d'aquest curs i que, en l'estrena a l'elit, només es va perdre una de les trenta-vuit jornades del campionat -Pablo Machín el va fer descansar precisament en el partit contra el Barça jugat a Montilivi-, pateix una petita ruptura als isquiotibials i s'afegirà, així, a les baixes que acumulen els gironins actualment. Veient el temps d'absència que van patir Douglas Luiz, Portu o Patrick Roberts, que fa poc va començar a fer carrera contínua i que evoluciona favorablement malgrat que encara estarà fora de combat alguns partits més, Borja García podria perdre's també la tornada dels quarts de final contra el Madrid i els partits de Lliga contra l'Eibar i l'Osca, depenent de la resposta que tingui el madrileny i si deixa en res les males sensacions viscudes el dijous a la nit. Si els d'Eusebio assolissin la proesa de tombar el Madrid, les semifinals també podrien ser territori prohibit per al '10' gironí. El següent partit de Lliga està fixat per al 17 de febrer al Santiago Bernabéu.



Un nou maldecap

La lesió de Borja García s'afegeix a les ja conegudes de Patrick Roberts, a la recaiguda de Carles Planas i a les baixes de llarga durada de Johan Mojica i Aday Benítez. La presència de Borja a la infermeria obre un nou escenari per a Eusebio, que no té cap futbolista semblant a la primera plantilla. De fet, el tècnic val·lisoletà va recordar en la prèvia del duel contra l'Atlètic que un dels més pròxims a les prestacions del madrileny és Paik, que ja ha debutat a la competició del KO però que fins ara no s'ha estrenat a la Lliga i que podria fer-ho durant les setmanes vinents.