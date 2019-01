Només queden unes 700 entrades per a la tornada de la Copa del Rei

Montilivi respondrà en el partit de tornada dels quarts de final de la Copa, que es jugarà el dijous que ve contra el Reial Madrid (21.30 hores, BeIN LaLiga). Després del 4-2 patit a l'anada, els homes d'Eusebio Sacristán sentiran l'escalf de l'afició blanc-i-vermella, desitjosa d'una remuntada que estriparia qualsevol mena de lògica. A última hora de la tarda d'ahir, només quedaven a la venda poc més de 700 entrades; un fet que demostra la bona predisposició dels abonats i socis gironins, que han hagut de pagar perquè el partit no està inclòs en l'abonament de la temporada. On també s'espera una entrada de luxe és en el partit contra el Barça del diumenge a l'estadi gironí, que només compta amb entrades VIP disponibles i que quedarà pendent de la resposta de l'abonat per assolir la millor entrada de Montilivi des de l'ascens a la Primera Divisió el curs passat.