El Barça ja és a Girona

El Barça ha arribat aquest matí, cap a dos quarts de dotze, a Girona per enfrontar-se a la tarda contra l'equip d'Eusebio Sacristán(16:15h). Encara que es preveu fer el ple a Montilivi, la rebuda de l'equip blaugrana no ha causat gaire expectació entre els gironins i han sigut pocs els aficionats que s'han acostat a l'AC Hotel Palau de Bellavista, on pràcticament només han pogut veure l'autobús.

Per al partit d'avui, Ernesto Valverde recupera Messi i Sergio Busquets a la llista de convocats. No hi serà Dembélé, lesionat del turmell en l'últim partit de lliga davant del Leganés (3-1).