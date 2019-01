Consistència defensiva i efectivitat en atac per guanyar el líder

Un cop analitzada l'alineació que va presentar el Girona dijous passat al camp del Reial Madrid en partit de Copa queda clar que el tècnic local prioritza la Lliga. Al Bernabéu no van jugar futbolistes que estan rendint a un bon nivell, Pedro Porro es va quedar a casa, Aleix Garcia a la graderia i Yassine Bounou, el porter de la lliga, Pere Pons i Cristhian Stuani van quedar-se a la banqueta sense jugar mentre Bernardo Espinosa, sens dubte, el millor central de l'equip, i Portu van sortir a la segona part. Sense Borja Garcia, lesionat muscularment en una acció desafortunada en el desenllaç del partit a Madrid, Eusebio haurà d'escollir si aposta per situar el «Choco» Lozano al costat de Stuani o bé reforça més el centre del camp donant entrada a un altre mig campista.

El Barça sense Messi. El Barça és un club que lluita cada temporada per totes les competicions en les que es presenta, els blaugranes són els favorits en el títol de Lliga, mantindran opcions de passar ronda a la Copa competint contra el Sevilla i a partir del febrer es centraran en guanyar la Champions. Amb l'experiència de la temporada passada en què l'equip va arribar just de forces en el tram final, l'entrenador vol repartir els minuts dels seus jugadors per dosificar els esforços, els blaugranes juguen al voltant de seixanta partits cada any i han d'arribar en bones condicions per poder estar en el millor moment els mesos decisius, abril i maig. A les rotacions també hi entre el millor, Leo Messi s'està dosificant, participa menys en partits a priori menys importants i recupera millor per poder donar el màxim més endavant. Enguany, el Barça ha jugat bé i ha guanyat partits sense l'argentí tot i que no hi ha cap jugador que pugui aportar el mateix. Sense Messi l'equip de Valverde és més planer, disposa de pocs jugadors amb capacitat de desequilibri en què només Ousmane Dembélé, ara lesionat, podia realitzar jugades diferents a la resta. Sense Messi les possibilitats de gol se centren més en Luis Suárez, la pilota queda repartida entre més jugadors i l'aparició de futbolistes com Philipe Coutinho, per ara no és el mateix que vam veure quan va arribar, Arthur Melo, Ivan Rakitic i Sergio Busquets agafa més importància.

El Barça amb Messi. Avui Messi tornarà a l'onze, va descansar una hora en el partit de lliga de la setmana passada davant el Leganés i no va viatjar a Sevilla per disputar l'anada de quarts en el partit de Copa. Messi és el millor de tots els temps, en una època en què tot està més controlat, la preparació dels partits es porta al límit, tàcticament els equips estan molt treballats i físicament rendeixen al màxim nivell, l'estrella argentina continua marcant les diferències. Messi és el millor perquè ho fa tot, inicia les jugades i les acaba, té una qualitat tècnica de màxima precisió, és ràpid en conducció, no perd pilotes, disposa d'un canvi de ritme brutal, té visió de joc, executa l'estratègia de manera formidable, assisteix als companys, combina en curt i en llarg, marca el ritme del partit, s'atura per buscar la pausa, accelera per trencar el ritme, fa gols amb la dreta i l'esquerra, fins i tot domina la rematada amb el cap i, el més important, porta més d'una dècada a aquest nivell. Pocs jugadors poden canviar el signe i la dinàmica d'un partit pel sol fet d'estar sobre la gepa, Messi ha començat partits des de la banqueta i ha participat quan l'equip ho ha necessitat, sense anar més lluny diumenge passat davant el Leganés ho vam tornar a veure, va jugar trenta minuts, va entrar amb el resultat igualat a un gol i va ser decisiu en la victòria del seu equip.

Guanyar la pressió i vigilar a les bandes. Un dels aspectes defensius els quals el Girona ha de posar més èmfasi és en la pressió i recuperació de la pilota. Tot i que és una tasca complicada al Barça se l'ha de pressionar i cal fer-ho de manera ordenada i efectiva. La línia defensiva dels visitants voldrà sortir amb pilota controlada des de l'inici del joc, els centrals es desplegaran i els laterals buscaran màxima amplitud amb l'objectiu de fer el camp el més gran possible. La connexióentre els del darrere i els mitjos s'ha de bloquejar i els gironins hauran d'avançar la seva posició per poder saltar contra el posseïdor de la pilota. S'ha de pressionar de forma col·lectiva seleccionant les jugades ja que el desgast físic que suposa anar darrere la pilota a mesura que avança el patit també es converteix en desgast psicològic. Al centre jugarà Pere Pons i al seu costat és molt probable que ho faci Aleix Garcia, els dos mitjos necessitaran ajudes i aquí és on Eusebio ha de pensar bé quin perfil de jugador és l'ideal per substituir Borja Garcia. Una de les altres zones on també serà necessari estar molt bé defensivament serà a les bandes. Els sistema de joc del Girona està pensat per tancar els passadissos interiors situant tres centrals, buscar superioritats al centre acumulant jugadors i profunditzar pels carrils situant-hi jugadors que tinguin recorregut. Els moviments que comporta el dibuix té hàndicaps importants a nivell defensiu, a les bandes si no hi ha ajudes defensives i no se sincronitzen bé les cobertures es generen espais on l'adversari pot fer molt mal, el Barça atacarà molt per l'esquerra amb les incorporacions de Jordi Alba, en aquella zona Pedro Porro haurà d'estar acompanyat ja que en cas que no sigui així ho passarà malament.

Mantenir-se vius. El líder vindrà amb ganes de guanyar per poder mantenir distància respecte als seus perseguidors i Valverde posarà un onze que tindrà poques fissures. Pel Girona el partit és de màxima dificultat, juga contra un equip que perd poquíssimes vegades durant el campionat i que té la capacitat de guanyar sovint sense la necessitat de fer grans partits. La qualitat i sobretot la facilitat que té el Barça per crear ocasions de gol el fa un equip molt perillós, ofensivament la dupla Suárez-Messi és la millor del campionat i quan s'ajunten poden decidir el matx en qualsevol moment. Com sempre, el Girona ha de competir sense cometre errades a les àrees, l'objectiu dels locals passa per mantenir-se amb possibilitats de victòria fins que arribi la fase decisiva, cal estar concentrats per igualar forces contra un bon adversari i no decaure en cap moment encara que el rival porti la iniciativa o s'avanci en el marcador.