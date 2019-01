El Barça fa encara més gran la ferida

Amb cor, fe i ganes no n'hi ha prou per guanyar el Barça. El Girona s'ho ha cregut durant molts minuts. Fins i tot jugant amb deu, un escenari que ha durat molts minuts, des que Bernardo ha vist la vermella al principi del segon acte. Però no ha estat prou. 0-2, nova ensopegada a Montilivi i la ratxa sense guanyar que s'allarga fins a les vuit jornades.

Massa aviat han marcat els de Valverde. I massa fàcil ho han tingut. La sortida en tromba del Girona, disposat a mossegar ben amunt i a no deixar respirar al rival, se n'ha anat en orris en només nou minuts. És el que ha trigat Nelson Semedo per batre a Bounou, en una jugada embolicada dins l'àrea que la defensa no ha sabut refusar. Als d'Eusebio els ha costat bastant dirigir el cop. Molta estona. Temps en què ha anat a remolc, en el marcador i també pel que fa la pilota.

Ha jugat a plaer el Barça durant molts minuts. Messi, entre línies, ha fet mal sempre que ha aparegut. Al quart d'hora ha filtrat una passada que ha desaprofitat tot sol Coutinho davant Bounou. Ha tapat molt bé el porter, imprescindible per evitar el 0-2. El xut de falta del propi Messi al 22 no ha trobat l'escaire per ben poc i una estona després, un altre lliure directe executat pel 10 l'ha tret Pere Pons, situat a la tanca. El VAR ha determinat que, al contrari del que es demanava des del bàndol blaugrana, el de Sant Martí no l'ha rebutjat amb el colze.

A mida que s'ha anat acostant el descans, el Girona s'ha entonat. Suficient per posar la por al cos al rival amb un parell d'arribades. En una, Ter Stegen s'ha trobat el cop de cap de Bernardo a centrada amb cama canviada de Porro. Molt més clara ha estat la que ha arribat al 41. Stuani ha obligat al porter a treure un molt bon peu; el rebuig l'ha collit Pere Pons, que no s'ho ha pensat. El seu remat ha anat ben dirigit, però Piqué ha salvat sota pals.

L'embranzida ha tingut continuïtat en un inici del segon temps ben elèctric. Tot i la polèmica expulsió de Bernardo, que ha vist la segona groga per una falta sobre Luis Suárez, el Girona ha seguit buscant l'empat. Amb més cor i rauxa que no pas seny, però suficient per posar a prova a Ter Stegen. Amb igualtat de condicions, el porter ha rebutjat un xut d'Stuani. Amb inferioritat, tots dos protagonistes s'han tornat a trobar.

El suspens ha durat el que ha volgut Messi. Quan ell ha aparegut, ja no hi ha hagut res a fer. En una ràpida acció, Suárez ha robat la pilota i l'ha cedit per Alba, agafant la defensa massa avançada. El lateral l'ha deixa tal mig perquè Leo superés Bounou amb una precisa vaselina. El 0-2 ha estat massa pel Girona. Ha dimitit. Eusebio ha fet entrar Douglas, Lozano i més tard Paik. Cap d'ells s'ha convertit en el revulsiu que el tècnic buscava. És més, el 0-3 no ha arribat de miracle. Suárez, Messi, Rakitic i Coutinho ho han provat. Si no ha entrat, ha estat per mala punteria, per les intervencions de Bounou o perquè la defensa ho ha evitat 'in extremis'.



GIRONA: Bounou; Porro, Alcalá, Bernardo, Juanpe, Valery; Pere Pons, Granell (Paik, min. 85), Aleix Garcia (Douglas Luiz, min. 69); Portu ('Choco' Lozano, min. 80) i Stuani.

BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet (Vermaelen, min. 73), Jordi Alba; Busquets (Sergi Roberto, min. 81), Rakitic, Vidal (Arthur, min. 57); Coutinho, Messi i Luis Suárez.

GOLS: 0-1, Semedo (min. 9); 0-2, Messi (min. 68);

ÀRBITRE: González Fuertes (comitè asturià). Ha amonestat Bounou, Juanpe, Stuani (Girona); Lenglet, Vidal, Busquets (Barcelona). Ha expulsat Bernardo, per doble groga (min. 51).

ESTADI: Montilivi, 14.021 espectadors.