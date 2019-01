Eusebio: «L´expulsió de Bernardo ha condicionat el partit»

Aquestes són les declaracions realitzades pel tècnic del Girona en la roda de premsa celebrada després del partit d'aquest diumenge a Montilivi on els gironins han caigut derrotats (0-2) davant el Barça:

- «Estem en una mala ratxa però l'equip està fent una bona feina. Hem de seguir insistint i tenir confiança que arribi la victòria que ens farà veure les coses d'una altra manera».

- «L'expulsió de Bernardo ha condicionat el partit. No sabem què hauria passat si ell hagués seguit al camp. Les dues grogues són dubtoses i no entenc que es pugui condicionar un partit d'aquesta manera».

- «Tots els equips mereixem respecte. Deixar-nos avui amb 10 en un partit així, on estem plantant cara... No crec que hagi pres una decisió coherent. Hauria sigut complicat derrotar al Barça 11 contra 11, però 10 contra 11...»

- «Ens prepararem bé pel partit de Copa. Volem tornar a competir bé i fer un bon partit, lluitant per l'eliminatòria fins al final. Després ja ens centrarem en el duel d'Eibar».

- «Treballem per no ser febles en defensa. Hi ha hagut moments de la temporada que hem sigut sòlids. Ara portem jornades seguides encaixant. Que no vinguin triomfs ens pot pesar a l'ànim, hem de treballar perquè això no passi».