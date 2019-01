L'enigma de les lesions musculars es fa més gran

En les últimes hores, el Girona ha perdut Borja García i Doumbia, per dues lesions musculars. «No hi trobo cap explicació i això que li hem donat voltes. No tenim motius per creure que fem les coses malament, estem treballant de la mateixa manera. Intentem prevenir els problemes, mantenir els ànims i intentar tenir una energia positiva», deia Eusebio Sacristán, interrogat per l'origen del principal maldecap de la temporada: les lesions. La infermeria, que no s'ha buidat en tot el que portem de curs, té a Mojica, Aday, Planas i Roberts com a principals inquilins, a banda dels esmentats Borja i Doumbia. Pràcticament, però, hi ha passat tota la plantilla. «No me'n penedeixo pas, d'haver avançat tant a la Copa. És molt bo viure tot el que estem vivint. Les experiències són bones per a tothom i això ens fa millors com a equip i com a entitat. La plantilla està motivada i estem preparats per afrontar les dues competicions al mateix temps, malgrat patir tants obstacles». Entre finals d'octubre i principis de novembre, Eusebio va veure minvada la força d'una plantilla que en cap moment de la temporada ha estat completament sana. De fet, fins i tot el fitxatge més car de la història de l'entitat, el colombià Mojica, no ha arribat ni a jugar.

La baixa de Borja, però, fa tremolar perquè és el jugador més diferencial de la plantilla amb la pilota als peus. El madrileny té fixada la data de la visita de l'Osca a Montilivi, el pròxim 10 de febrer però ningú assegura que hi podrà arribar. «És un contratemps més, perquè Borja és molt important per a nosaltres. La seva incidència en el joc és significativa però sempre diem que s'ha de mirar cap endavant i que trobarem altres futbolistes per cobrir el seu buit». Borja es va fer una petita ruptura als isquiotibials drets, la mateixa lesió que Doumbia, que sembla que en tindrà per una mica més que el seu company. Portu, Douglas o Roberts han patit lesions semblants al llarg del curs. Quines opcions té Eusebio per substituir Borja contra el Barça? «Podem escollir Granell al mig del camp i avançar Aleix Garcia, també podria tenir minuts Paik, que és molt semblant a Borja, o afegir homes d'un perfil més ofensiu com Lozano o Pachón».