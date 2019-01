«No tinc inconvenients a dir que la Lliga és una prioritat»

També ho va demostrar amb fets, perquè va convocar tota la plana major i només deixa a Barcelona el defensa colombià Murillo i el migcampista català Sergi Samper. Futbolistes com Ter Stegen, Jordi Alba, Sergio Busquets, Coutinho, Luis Suárez i Leo Messi podrien recuperar la titularitat després de no sortir com a titulars al Ramón Sánchez Pizjuán. De fet, Busquets i Messi no van ni viatjar i Coutinho i Suárez van disputar només mitja hora. Jordi Alba encara ho va fer menys, perquè va jugar els últims deu minuts.

En aquest sentit, va subratllar que el derbi català «com tots els partits fora de casa té un nivell de complicació alt» i va destacar els perills del Girona: «Ens juguem un derbi, amb totes les connotacions que això té, que hi ha un plus d'energia. Sabem que el Girona està en una bona trajectòria a la Lliga i a la Copa i el que els costa als equips guanyar a Montilivi. Tots els partits de Lliga compten i els punts tenen molt valor», va afegir, conscient que el Girona ja els va esgarrapar un punt en el partit de la primera volta al Camp Nou (2-2), gràcies a un doblet de Stuani. En la visita de l'any passat a Montilivi, els homes de Valverde van guanyar contundentment per 0-3. Més gran va ser la patacada del Girona a la segona volta: malgrat avançar-se amb un gol de Portu, va perdre 6-1.

Un dels noms propis de la compareixença va ser Frenkie de Jong, el fitxatge del Barcelona procedent de l'Ajax per a la temporada que ve, confirmat dimecres passat. Valverde va detallar que el migcampista holandès serà «un jugador important dins l'estructura del club» encara que va subratllar que «necessitarà adaptar-se» al Barcelona.

Valverde també va ser preguntat pel rendiment del brasiler Malcom Oliveira, qui en la derrota copera contra el Sevilla va jugar de titular i va fallar una ocasió clara de gol, abans del descans i amb empat a zero al marcador. «Té moltes qualitats, és vertical i sempre té opcions de gaudir d'ocasions clares. El que volem és que tingui continuïtat en el seu joc, que és el que li falta, però hi ha jugadors que també juguen. Ha de fer-se un espai perquè no li treguin», va afegir.

Preguntat per possibles reforços en la darrera setmana del mercat d'hivern, Valverde va admetre que a l'equip li falta una peça al lateral esquerre «és la posició que tenim una mica més coixa a l'equip», va dir i va explicar que per donar descans a Jordi Alba haurà de recórrer a jugadors del Barça B o canviar de posició a altres defenses.

El tècnic blaugrana va tancar la roda de premsa referint-se a l'Atlètic de Madrid, segon a cinc punts del Barcelona, i al Reial Madrid, tercer classificat amb deu punts menys que el líder. «Un mira sempre qui està immediatament darrere. El Reial Madrid té un gen competitiu especial i l'Atlètic mai es dona per vençut. Està a cinc punts i sempre penses en el que tens més a prop. És matemàtic, no descartes mai ningú», va opinar Ernesto Valverde.