Piqué salva un gol de Pere Pons sobre la línia de gol

A falta de pocs minuts per arribar al descans (min. 41), el Girona ha vist com el Barça li desfeia dues ocasions per posar l'empat. Primer ha sigut Ter Stegen qui, de manera impecable, ha tret el peu per esvair la rematada de Stuani. Immediatament, Piqué ha salvat els mobles al Barça traient sobre la línia de gol un xut de Pere Pons, que havia agafat el rebot. El VAR no ha entrat, però les revisions de la jugada indiquen que el central blaugrana rebutja correctament i la pilota no entra.