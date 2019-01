Ple de polítics a la llotja de Montilivi

El derbi Girona-Barça ha omplert la grada i, també, la llotja, de Montilivi. Han presenciat el partit molts polítics: el president de la Generalitat, Joaquim Torra; el president del Parlament, Roger Torrent; el conseller d'Interior, Miquel Buch; l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el president de la Diputació, Miquel Noguer; i el subdelegat Albert Bramon, entre d'altres.

També hi eren l'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, a més de l'exentrenador del Girona, ara al Sevilla, Pablo Machín, l'ex, i de l'actor i model de Tossa de Mar Andrés Velencoso.

Aquest any sí que hi era el president del Barça Josep Maria Bartomeu, que la temporada passada no va assistir al derbi de Montilivi, i el secretari tècnic del FC Barcelona, Éric Abidal.