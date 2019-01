«Tenim recursos per plantar cara i ho hem d'intentar»

És difícil, però no impossible. «Ho hem d'intentar, perquè tenim recursos per plantar cara. La nostra evolució ja diu què pretenem fer al terreny de joc: pressionar a camp contrari i si som capaços de fer-ho bé, imposar el nostre estil. Però juguem contra un rival que té talent i la majoria de vegades no deixa que els altres siguin millors. Si els esperarem al darrere o els sortirem a buscar? Ja ho veurem. Si Valverde no diu res, no seré jo qui avanci els petits secrets que tenim. Fem el que fem, és clar que el Barça té moltes virtuts i serà molt complicat trobar les seves dificultats. Veurem qui treu més profit als seus recursos», valorava Eusebio Sacristán, conscient del repte que li suposa al Girona intentar guanyar el líder de la Lliga a Montilivi. «El Barça continua fent les coses molt bé, temporada rere temporada. Aquest any torna a dominar la Lliga, guanyant molts partits i mantenint una òptima regularitat. Tenen una línia molt estable de joc, i serà complicat intentar puntuar. Amb l'ajuda de la nostra afició i la il·lusió de tots plegats per poder viure un Girona-Barça, ho intentarem compensar. És un partit especial i això ha de fer que traiem forces per mostrar una bona imatge i tenir opcions serioses».

Eusebio considera clau el factor ambiental. «Per a la nostra afició, un partit així és molt bonic. Fa molt poc temps que la ciutat de Girona pot dir que s'enfronta a clubs com el Barça i esperem donar-los una alegria. Si estem units, tindrem energia per intentar guanyar».

No tanca la porta a l'esperança. «Ho afrontem com una oportunitat addicional per sumar tres punts, com en qualsevol altra jornada. Al Camp Nou ja vam demostrar que podíem puntuar, per què avui no ho podem tornar a fer?». El Girona viu la seva pitjor ratxa de resultats des de l'ascens a Primera, i no ha guanyat en les darreres set jornades. Entre Lliga i Copa, la sèrie s'allarga fins als nou partits. Donar-hi voltes no servirà per a res. «Ens centrem en el present, no podem anar més enllà. Volem fer les coses bé i fa dies que ho intentem. El que ha passat en els últims partits s'ha d'oblidar i ens agafem a les sensacions, que són bones, tenint molt clar que hi ha coses a millorar. No ens hem de castigar amb el passat i seguir recordant-nos que voldríem tenir més punts dels que tenim, això no ens farà guanyar. Ens hem de preparar per seguir creixent, i continuar creient en la nostra feina».