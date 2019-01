19.061 espectadors: Tarda de ple absolut a Montilivi i Fontajau

L'esport va ser el gran protagonista, ahir a la tarda, d'una jornada històrica a Girona, amb els dos recintes més grans de la ciutat, plens de gom a gom. Mai fins ahir s'havien reunit de manera simultània més de 19.000 persones entre Montilivi i Fontajau. La visita del Barça a l'estadi semblava que podia fer ombra a l'assistència del campionat de patinatge, però tot el contrari, en aquesta edició hi va anar més gent que mai, les entrades van volar en qüestió d'hores i es va haver de recórrer, fins i tot, a l'antiga grada jove per ampliar l'aforament. I tot això en plena celebració del Girona10, que ha tornat a omplir aquest cap de setmana la ciutat de visitants amb múltiples propostes culturals, gastronòmiques i d'oci.

A Montilivi es va batre el rècord d'assistència. El Girona-Barça va reunir 14.021 espectadors, segons l'estadística oficial, en una tarda amb algun intens ruixat combinat amb estones de sol radiant i l'arc de Sant Martí presidint el duel. Els d'Eusebio no van acabar de trobar la llum, condicionats per l'expulsió injusta de Bernardo, per les aturades de Ter Stegen i pel talent de Messi, que va deixar-ho tot sentenciat a vint minuts del final. Aquesta vegada hi va haver més partit que l'any passat, quan el Barça es va endur la victòria per 0-3 gairebé sense despentinar-se després que Pablo Machín prescindís dels millors jugadors a l'alineació. Però amb plantar cara als blaugranes no n'hi va haver prou. L'estadi, que a l'estiu es va ampliar fins les 14.500 localitats, es va quedar molt a prop del ple, tot i que feia dies que les entrades estaven esgotades. Dijous contra el Madrid s'espera una altra gran entrada a Montilivi. La diferència és que els abonats, a la Copa, paguen entrada i han hagut d'activar el seu seient. A hores d'ara resten a la venda els últims centenars de localitats.

A Fontajau, a la mateixa hora que arrencava el Girona-Barça, s'obria una nova edició del Campionat Provincial de patinatge en la modalitat de grups de xou. Amb més gent que mai, i un ple absolut de 5.040 espectadors, la capacitat màxima del pavelló amb la grada jove desplegada. La demarcació, amb clubs com el CPA Girona, el CPA Olot, el PA Maçanet o el Bescanó, marca tendència a nivell mundial i això genera cada vegada més afició. Aquesta vegada en grups grans el triomf va ser per al CPA Girona, trencant amb 16 anys de domini garrotxí. El proper repte per als clubs gironins serà el mes que ve al campionat català.