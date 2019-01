bon partit del girona; bon resultat pel barça

Per guanyar al Barça cal que tot vagi de cara, que els blaugrana no tinguin un bon dia i que el Girona pugui treure el màxim rendiment del que genera. Ahir el Girona va fer un bon partit, va ser valent i va mantenir a ratlla el seu adversari bona part del matx. Ter Stegen va guanyar els duels individuals davant Stuani. L'equip va pressionar i jugar amb bon criteri i el plantejament d'Eusebio va dificultar el joc d'un Barça que tot i no dominar té jugadors decisius a les dues àrees. El partit va ser intens i més igualat del que mostra el marcador. Amb igualtat numèrica els gironins van jugar de tu a tu contra un líder que només es va sentir còmode quan va fer el segon.

Els dos equips, amb els millors. Les alineacions no comportaven sorpreses, els dos conjunts van donar molta importància al matx i els seus entrenadors van apostar per no guardar-se res i situar sobre la gespa dos onzes molt competitius. Eusebio havia de resoldre la baixa de Borja Garcia i ho va fer col·locant un tercer mig campista a la zona de creació formant un tribot amb Granell, Pons i Aleix Garcia. A la porteria va tornar el porter de la Lliga, Bounou, amb Ramalho esperant a la banqueta. La tripleta de centrals la formaven Alcalà, Bernardo i Juanpe, mentre que els carrils eren per als dos joves, Porro a la dreta i Valery a l'esquerra. En la zona d'atac Portu acompanyava un Stuani que tornava a l'equip després de descansar a Sevilla per sanció i al Bernabéu per decisió tècnica. Pel que fa al Barça el seu entrenador va deixar les rotacions per un altre dia i va presentar un equip amb moltes garanties. Messi va tornar a la titularitat després de jugar pocs minuts en el partit de la setmana passada davant el Leganés i de descansar en el partit de Copa. Amb Ter Stegen sota pals, en defensa la línia de quatre la formaven Semedo, Piqué, Lenglet i Alba. Al centre repetien dos futbolistes imprescindibles per a Valverde com són Rakitic i Busquets. Al seu costat Vidal passava per davant d'Arthur. Amb aquest mig camp el Barça tenia més equilibri defensiu. El xilè aporta treball i més recuperació de pilota que no pas el brasiler, que és un jugador de toc i que mou l'equip a través de les passades. L'alineació no és estranya ja que normalment quan els blaugrana juguen a fora Vidal és l'elegit. Al davant vam poder veure com el golejador Suárez i Couthino acompanyaven el millor jugador del món.

La pressió del Girona condiciona el Barça. El Girona va anar a buscar el seu rival des de l'inici. Quan Ter Stegen tenia la pilota Stuani i Portu anaven a buscar els centrals visitants i Granell o Aleix Garcia s'avançaven per tancar les passades a Busquets. La idea era anar a fer un marcatge individual a totes les zones del camp per dificultar el joc del Barça. A les bandes Porro es trobava amb Alba mentre que Valery s'emparellava amb Semedo. Al centre Aleix Garcia saltava a la zona de Rakitic, Granell a la de Busquets i Pons tapava Vidal. Quan no es podia evitar la sortida de pilota el que tocava era ajuntar les línies al mig camp per acabar replegant prop de l'àrea. Quan el Girona tenia la pilota el Barça també pressionava a dalt, Suárez era el que iniciava el primer moviment i tot seguit els seus companys reduïen els espais. El Girona va ser valent i jugava molt concentrat quan tenia la pilota, sortien bé des del darrere i s'associaven a la zona de creació. Portu va començar molt actiu, jugava entre línies, sortia de la seva posició per rebre en curt i també es desmarcava per buscar pilotes a l'espai. El problema arribava quan els locals perdien la pilota i estaven desplegats, la qualitat dels jugadors del Barça provocava passades de perill a l'esquena dels centrals, Coutinho va tenir la més clara en un u contra u que va aturar Bono. El Barça va marcar en la primera ocasió de què va disposar. Una jugada dins l'àrea del Girona en què els locals no van defensar amb la contundència necessària la va aprofitar Semedo per fel el seu primer gol com a blaugrana. Bernardo no va estar encertat en el refús i el portuguès no va perdonar executant un tir molt ben dirigit. Tot i anar per darrere en el marcador el Girona va continuar amb la seva idea inicial i va arribar a la part final del primer temps jugant millor que el seu adversari. Primer va ser Stuani que va poder xutar en bona posició i llavors va ser Pons que recollint el refús va poder empatar en un tir que Piqué va salvar sota pals. A la primera part l'efectivitat dels visitants va propiciar que el Girona arribés al descans per darrere en el marcador per primer cop a la Lliga.

L'expulsió decanta la segona part. A l'inici del segon temps el Girona va continuar amb la intensitat i mentalitat necessàries per poder entrar en el partit. L'equip competia bé fins que en una jugada molt lluny de l'àrea Bernardo va veure la segona groga. La targeta va ser rigorosa, l'àrbitre no va preveure que era la segona de Bernardo i en una entrada sense gaire importància i gens decisiva deixava el Girona en inferioritat numèrica. Tot i jugar amb un menys l'equip d'Eusebio va buscar l'empat, va jugar amb quatre al darrere i no va modificar res al mig camp ni a la davantera. El Barça no va fer un bon partit però l'aparició de la parella Alba-Messi en una acció aïllada d'atac va significar el segon per als de Valverde i el partit va quedar sentenciat. A la part final la pressió dels locals es diluïa i les possibilitats de remuntada desapareixien per a un Girona que va acabar donant la cara.

Objectiu, la Copa? Tot i la derrota el partit ha de servir per augmentar la confiança dels jugadors del Girona. Davant una dinàmica negativa de resultats i en un moment del campionat en què guanyar sembla molt complicat els gironins han de tenir clar que amb l'actitud, el treball i la concentració mostrats ahir són candidats a quedar-se una temporada més a Primera Divisió. A la Lliga toca anar a Eibar i rebre l'Osca, són partits en què caldrà sumar punts i com a mínim serà necessari guanyar-ne un per recuperar sensacions. Mentrestant dijous hi ha la tornada de Copa. Vindrà un Madrid que defensarà dos gols d'avantatge i dificultarà molt les possibilitats dels gironins per poder passar ronda. Els locals voldran competir però caldrà donar prioritat a la visita de diumenge a Ipurua.