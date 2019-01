De Lenglet a Bernardo, dos derbis marcats pels arbitratges

Al mes de setembre, el Girona va somriure quan Gil Manzano, advertit pel VAR, va expulsar Lenglet per un cop de colze a Pere Pons, que fins i tot s'havia aixecat a demanar perdó al central francès, perquè l'envestida entre tots dos va ser considerable. Els homes d'Eusebio, que en aquells moments perdien perquè Messi havia avançat els blaugrana, van veure's beneficiats de l'acció i van poder capgirar provisionalment el marcador, gràcies a dos gols de Cristhian Stuani que van deixar el Camp Nou totalment mut. Només un gol de Piqué, a contracorrent perquè el fet de jugar amb un home més va beneficiar absolutament el Girona, va impedir que els gironins assolissin una gesta inigualable.

Ahir, el somriure es va esborrar i la indignació de Montilivi va ser majúscula, perquè va considerar que absolutament totes les decisions el van perjudicar. González Fuertes va tenir una feinada de por, i Eusebio, com poques vegades ha fet durant el curs, no es va estar d'alçar la veu. Primer, amb la clamorosa expulsió de Bernardo per dues accions dubtoses i al límit de l'interrogant. Sobretot la segona, lluny de la seva pròpia àrea, Bernardo i Luis Suárez van entrar al xoc per una de les mil disputes que hi ha a cada partit. El colombià, amb una targeta, fa caure l'uruguaià, que hi posa més pa que formatge. I Gonzaléz Fuertes no dubta, deixant el Girona amb 10. Si el VAR va entrar, ningú ho sap. Les accions van ser tan polèmiques que el Girona es planteja recórrer les targetes esperant que Bernardo pugui jugar a Ipurua.

Aquesta no va ser l'única acció que va clamar el cel, perquè al límit del descans Busquets, que acabava de veure una groga per joc perillós, va donar un cop de colze a Alcalá. Tampoc devia ser suficient per intervenir. Com en l'agafada de Jordi Alba a Stuani, que, amb la canya a punt i just després del gol de Semedo, va caure a terra desequilibrat pel lateral català. Hauria estat penal. Desesperat, Montilivi va mostrar el seu rebuig, indignat amb el que va considerar una injustícia perquè, veient la diferència entre totes dues entitats, només faltava que el vent li bufés en contra. I ho va fer, perquè tampoc les petites faltes a favor i en contra el van beneficiar, perquè el criteri de González Fuertes va costar d'entendre.