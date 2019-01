«L´expulsió ha sigut clau i ens ha condicionat molt»

És difícil veure Eusebio Sacristán perdent els papers. Potser és impossible. El seu tarannà, la seva manera de ser, ho impedeix. Això no vol dir, però, que hi hagi situacions que el puguin treure de polleguera. Ahir se'n va anar frustrat cap a casa. Un cop més, com cada dia sigui quin sigui el resultat final, la manera de competir del seu equip el deixa feliç. Content. Orgullós. El 0-2 amb el Barça li va fer mal. Perquè ja són vuit les jornades de Lliga sense guanyar. Però més que el què, va ser el com. L'expulsió li va doldre. Lluny del que sol ser habitual, Eusebio va mostrar-se crític amb la decisió de González Fuertes, l'àrbitre del partit. No va tornar-se boig, ni es va posar a cridar. Cosa que poden fer d'altres tècnics en un escenari idèntic. Ell les va deixar anar. Una rere l'altra. I va quedar molt clar que la vermella que va veure Bernardo no li va fer gens el pes. «L'expulsió ens ha condicionat totalment», va engegar. Des d'aquí, ja no hi va haver aturador.

«No sé què és el que hauria passat jugant en igualtat de condicions. Està clar que el Barça ens ho hauria posat difícil perquè és un gran equip, però estàvem competint bé, amb un alt nivell d'intensitat. La vermella ho ha complicat tot», deia. Eusebio va parlar d'una decisió, la de l'àrbitre, sense «massa consistència» perquè «les dues grogues són dubtoses». I seguia: «Condicionar el partit d'aquesta manera és un pes molt gran. Estic dolgut. Era una disputa i en cap moment hi havia cap intenció de fer falta per part d'en Bernardo. Ha estat una llosa massa gran per a nosaltres». No es va quedar aquí. Preguntat per si sempre són els mateixos equips els que paguen les males decisions dels àrbitres, Eusebio va dir això: «Tant de bo que no sigui així. He confiat en l'honestedat dels col·legiats i mai els he posat en dubte. Deixar-nos amb un jugador menys en un partit així sembla una decisió que s'ha de ponderar més». Llavors, va fer una comparació. «Abans del descans, Busquets tenia una groga i ha saltat amb tot. L'àrbitre ha decidit no fer res i deixar seguir el partit. Per tot, per l'espectacle. No crec que la de Bernardo hagi sigut una acció tan clara i demano una mica de reflexió».



Derrota i mala ratxa

Més enllà de l'expulsió, Eusebio va treure d'altres conclusions. Una d'aquestes és que el Girona, tot i «fer-ho tot» per intentar guanyar, continua sense sumar una victòria. Ja són vuit jornades empatant o perdent. «Fa massa que no guanyem i aquesta acumulació de resultats pot pesar en l'ànim. Hem de valorar què fem cada jornada i ens hem de sentir orgullosos, confiar, ser forts i estar units. No ens queda cap altre que aixecar-nos i seguir insistint». Creu el tècnic que «el treball de tot l'equip és bo» i que, quan arribi el triomf, «veurem les coses d'una altra manera». Ahir es va «plantar cara al Barça» i es va «dificultar la sortida de la pilota» dels blaugranes, fins i tot «tenint opcions de rematada». Eusebio vol quedar-se precisament amb això. I treballar per intentar encaixar menys gols. «En algun tram de la temporada hem aconseguit ser consistents, però ara estem encaixant. És un moment per tornar-nos a sentir així de forts. Tenim jugadors amb experiència i madurs per afrontar aquesta situació».

Finalment, se li va preguntar pel duel de Copa de dijous. «Volem competir bé, fer un bon partit i lluitar l'eliminatòria fins al final. Tenim l'oportunitat de fer quelcom molt gran i no la podem deixar escapar».