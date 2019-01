Pendents del que faci avui el Rayo per començar a mirar de reüll el descens

El Girona no està passant pel seu millor moment. Les sensacions que deixa el joc no s'acaben de traduir al marcador i això acaba pesant a l'equip d'Eusebio. Tant, que han de tancar la jornada 21 de la Lliga pendents del que faci avui el Rayo Vallecano al seu partit davant l'Alabès. El resultat decidirà si s'han de començar a activar les alarmes o, al contrari, es té encara una mica més de marge. Encara que sigui poc. La competició està tan igualada que un dia estàs amunt i l'endemà et trobes condemnat fregant el descens. És així, no hi ha volta de full. Ara mateix, poca cosa queda d'aquelles jornades on l'equip gironí lluitava per dir alguna cosa a la part alta de la taula. I és que el conjunt blanc-i-vermell, amb 24 punts, comença a mirar de reüll les posicions que et condemnen a perdre la categoria.

Ja són deu el número de partits que el Girona fa que no guanya. Els vuit de la Lliga, més els que s'afegeixen de la Copa provoquen que l'ambient comenci a tremolar. No obstant això, sempre queda l'esperança. A la Copa, els gironins somien amb una remuntada dijous vinent a Montilivi per deixar a tot un Reial Madrid fora de sèrie després del 4-2 de l'anada al Bernabéu. Seria un capítol de la història blanc-i-vermella per escriure en majúscules, però toca centrar-se en l'objectiu principal: la permanència a la Lliga. Per tant, el focus està posat en el proper partit davant l'Eibar a Ipurua. Encara que això no vol pas dir que l'equip no descarti anar a per totes contra el conjunt blanc. «Hem de mentalitzar-nos en la victòria. Aquesta és la manera d'aconseguir-les», deia Bounou després de perdre davant del Barça (0-2) amb un home menys. «Ens hem de sentir orgullosos de l'esperit lluitador que té aquets equip», afegia Pere Pons.



El descens, a tocar

El resultat que tregui avui el Rayo davant l'Alabès servirà per analitzar quina és la situació real dels d'Eusebio. Un triomf del conjunt madrileny situaria el Girona a només tres punts del descens, que passaria a marcar el Celta amb 21 punts. Una situació crítica si no es comença a canviar la dinàmica i es retroba amb la victòria. L'empat, tampoc el signarien perquè els deixaria amb el mateix marge d'error. I una derrota dels de Míchel, que ocupen la 18a posició, no canviaria gaire les coses però els deixaria a quatre punts. Sigui com sigui, respirarien una mica més des d'aquesta 14a posició on han caigut després d'aquestes set jornades sense guanyar.