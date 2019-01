El Girona només es reforçarà si es produeix primer alguna sortida

El mercat es tanca dijous a la nit i Quique Cárcel n´estarà pendent fins a última hora per si hi ha algun darrer moviment.

A l'espera del que pugui passar dijous contra el Reial Madrid, el Girona ha vist com els últims dies perdia dos jugadors més per lesió: Borja García i Seydou Doumbia. No són lesions de gravetat però al madrileny no se l'espera fins després, pel cap baix, del partit contra l'Osca, mentre que l'ivorià en pot tenir per més d'un mes. Dues absències que minven encara més una plantilla ja de per si curta a l'estiu, que va perdre dos efectius per lesions de llarga durada com Mojica i Aday i que gairebé mai ha pogut tenir la infermeria buida. En aquest sentit, Borja García i Doumbia s'han afegit ara a Planas i Roberts, deixant Eusebio amb només 16 disponibles del primer equip. I encara gràcies que va arribar Raúl García (Leganés) fa uns dies.

Mirar avall cap al Peralada està funcionant bé, de moment, i Porro ja ha fet el salt definitiu, mentre que Valery s'està consolidant cada dia més i és a tres partits de veure adaptat el seu contracte com a jugador plenament del primer equip. Tanmateix, a l'entorn hi ha un cert neguit veient com el Girona va perdent posicions a la classificació al mateix temps que veu com l'avantatge respecte el perill disminueix i l'equip no aconsegueix la tant anhelada victòria que espanti els fantasmes. A més a més, els rivals directes en la lluita per la permanència s'estan reforçant aquest gener per encarar amb més garanties la segona part de la Lliga. Athletic Club (Ibai Gómez), Leganés (Braithwaite i Kravets), Valladolid (Guardiola, Plaza i Hervías) i Vila-real (Iborra), entre altres, ja fa dies que han mogut peça per reforçar les plantilles.

A Montilivi, en principi, no hi ha previstos més moviments abans que dijous a mitjanit es tanqui el mercat d'hivern, poca estona després que s'acabi el partit de tornada de quarts de la Copa contra el Reial Madrid. Ara bé, el club no tanca la porta d'entrada sempre que primer es produeixi alguna sortida abans. És a dir, el Girona només farà algun altre fitxatge aquesta setmana si algun jugador abandona la plantilla.



Interès en Sergio León?

En aquest sentit, un dels noms que s'han situat a l'òrbita del Girona les últimes hores és el de Sergio León (Betis). L'exdavanter del Llagostera ja va aparèixer en escena fa uns dies i ahir diverses informacions tornaven a relacionar-lo amb el club de Montilivi. El Betis està pendent d'incorporar dos davanters (Jesé Rodríguez i Lucas Alario) i si es concreten es buscaria una sortida per a Sergio León. El Betis va pagar 3,5 milions a l'Osasuna pel seu fitxatge l'estiu del 2017 i el jugador, que acaba contracte el 2020, té un sou força elevat. Tot plegat allunya l'atacant de Montilivi.

Els darrers dies de mercat són sempre complicats per als directors esportius. Són dies de rumors, notícies i moltes trucades. Els encarregats de confeccionar les plantilles pateixen fins ben bé a mitjanit de l'últim dia de mercat pendents, a banda de mirar de tancar els reforços desitjats, que cap equip vingui a darrera hora i posi els calers de la clàusula de rescissió d'un jugador sobre la taula. És el que se'n diu històricament un Rivaldazo, des que el Barça va pagar la clàusula del brasiler l'últim dia del mercat i va deixar el Deportivo de la Corunya amb un pam de nas i sense marge de maniobra.

El Girona va estar a punt de patir-ho a l'estiu quan el Sevilla festejava Portu i, ara, confia que no es produeixi aquest escenari. Homes com Stuani o Juanpe continuen a l'aparador tot i que sembla complicat que cap equip vingui a pescar-los a cop de talonari a mig curs.



Les sortides, difícils

L'altre escenari que contempla el club per poder-se reforçar és que algun jugador demani sortir per així poder gaudir de més minuts. Ara bé, tampoc és fàcil que això es concreti perquè pel fet de tenir una plantilla tan curta i pel recorregut de l'equip a la Copa, Eusebio ha repartit força els minuts.

Així, llevat de Carles Planas, que ha estat absent bona part de la Lliga per problemes físics i només ha jugat 4 partits, la resta freguen o superen la desena de partits entre les dues competicions. Fa uns dies es vinculava el nom del lateral de Sant Celoni, que és a la recta final de la recuperació, amb l'Osca, però ni el club ni el jugador es plantegen, en principi, la seva sortida. Un altre jugador amb cartell i que ha estat temptat per altres clubs és Lozano. L'hondureny ha rebut l'interès de clubs de Segona A però fa unes setmanes va assegurar que no tenia cap intenció de deixar Montilivi.