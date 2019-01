Entrades exhaurides per a la tornada contra el Real Madrid

Montilivi tornarà a ser demà una festa amb la tornada de 1/4 de final de la Copa. L'estadi presentarà novament una assistència espectacular ja que no queden entrades a la venda i es podria superar la xifra de 14.021 espectadors de diumenge passat en el partit contra el FC Barcelona.

A diferència del partit contra els blaugrana, el de Copa no entra en l'abonament de temporada per la qual cosa els abonats han hagut d'activar el carnet per poder entrar a l'estadi. Els abonats que no l'hagin activat podran accedir a Montilivi amb l'entrada que han adquirit prèviament. El 60% de l'assistència prevista per a aquest partit correspon a abonats i socis que o bé han activat el carnet o bé han comprat entrada.

Coincidint amb la visita del Barça, Montilivi va fer el seu rècord d'espectadors. El derbi català va portar 14.021 persones a l'estadi, que té una capacitat màxima de 14.500.

Fins ara, la xifra màxima era la del partit contra el Reial Madrid (1-4) amb 13.383 espectadors després que s'ampliés aquest estiu l'aforament. El partit de l'any passat davant del conjunt blaugrana va portar 12.740 aficionats a Montilivi