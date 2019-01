Girona i Barça jugaran la Supercopa de Catalunya el 6 de març a Sabadell

El Barça va guanyar l'última Lliga i el Girona, en el seu primer curs a l'elit, va ser desè. Una classificació millor que la de l'Espanyol, cosa que li permet participar en la present edició de la Supercopa de Catalunya. La Federació Catalana de Futbol en va anunciar ahir la data i seu. L'equip d'Eusebio s'enfrontarà als blaugranes el proper dimecres 6 de març. El matx començarà a tres quarts de set de la tarda i es jugarà a l'estadi Nova Creu Alta de Sabadell. Serà la quarta edició d'aquest torneig, que compta amb dos triomfs del Barça i un tercer de l'Espanyol. El Girona hi participarà per primera vegada.

«Estem molt contents i ser-hi és una mostra més de les passes endavant que està fent el club des de fa temps», valorava el president del club de Montilivi, Delfí Geli. Per al mandatari es tracta d'una «festa del futbol català» i considera que «poder-hi competir amb un equip de l'entitat del Barça és una fantàstica notícia per a nosaltres». Geli és conscient que no serà fàcil alçar-se amb la victòria, però es va mostrar d'allò més ambiciós. Va deixar clar que el Girona intentarà «guanyar» el partit i alçar-se «per primer cop» amb el títol. «Volem que es quedi a les nostres vitrines i si això passa serà un moment històric».