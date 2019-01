El Girona fa oficial el retorn del Maxi Villa

La seva arribada a Montilivi era un secret a veus des que Maxi Villa es va acomiadardel Nacional de Montevideo, on no comptaven amb ell perquè acaba contracte aquest proper mes de juny i no tenia intenció de renovar. Amb 21 anys, Villa viurà la seva segona etapa al Peralada i, encara que de moment tornarà a tenir fitxa de l'equip de Segona B, la intenció del club és que sigui una alternativa a Pedro Porro en la banda dreta.

La temporada passada, Maxi Villa va debutar amb el primer equip del Girona de la mà de Pablo Machín que el va fer jugar en el partit de Copa al camp del Llevant.