Eusebio: "Tenim alguna possibilitat i ens hi volem aferrar"

El Girona farà demà al matí l'últim entrenament abans del partit de tornada dels quarts de final de la Copa del Rei contra el Reial Madrid. Eusebio Sacristán s'esperarà a demà per fer una llista de convocats pel partit en la qual hi haurà diversos jugadors del Peralada. El tècnic reconeix que l'eliminatòria és "favorable" al Madrid però recorda que el Girona té "alguna possibilitat d'aconseguir una fita històrica". Per aquest motiu, Eusebio explica que la plantilla vol "aferrar-se a les opcions al màxim a través de la il·lusió".

Eusebio no preveu que el Girona faci cap més incorporació entre avui i demà abans no es tanqui el mercat d'hivern tot i que no hi ha tancat la porta taxativament. El tècnic assegura que demà espera el Madrid del partit d'anada. "És un equip molt fort que està en un gran moment".