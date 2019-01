El record de la fita del Figueres 01-02 com a mirall

El Girona juga demà al vespre (2/4 de 10) el partit de la tornada dels quarts de final de la Copa del Rei contra el Reial Madrid. Ho fa amb un 4-2 en contra del partit d'anada al Santiago Bernabéu que deixa l'accés a les semifinals pendent d'una nit màgica a Montilivi. Ara bé, en futbol de grans nits, de sorpreses i campanades n'hi ha un gran reguitzell. Sense anar més lluny, la temporada passada, el Leganés va eliminar el Madrid imposant-se al Bernabéu per 1-2 després de caure a Butarque per 0-1 també als quarts de final de la competició. Somiar és molt bonic i, sovint, de franc però enguany per al Girona les seves fites a la Copa del Rei estan tenint un peatge força car. Físicament la plantilla ha patit un desgast no previst de quatre partits més en un mes de gener d'allò més exigent que ha acabat amb les lesions, de moment, de Borja García i Doumbia que s'han afegit a totes les anteriors. A més a més, ha vist com els resultats a la Lliga no arriben i l'avantatge respecte el descens ha passat de 10 a 3 punts en menys de dos mesos.

No ho té fàcil, però el Girona és a les portes de fer història. No ja per eliminar el Madrid, que també, sinó per classificar-se per les semifinals i igualar així la fita del Figueres (2001-02). I és que fins ara, a les comarques gironines, parlar de la Copa era fer-ho de la Unió de Pere Gratacós i dels Caballero, Albert Serra, Arnau Sala, Piti, Freixa, Kali Garrido, Peña o Eloi Fontanella, entre altres, que van fer reviure èpoques glorioses al club eliminant Terol, Barça, Osasuna, Còrdova i Novelda fins a caure a semifinals contra el Deportivo de la Corunya, que s'imposaria al Madrid a la final. Aquell Figueres va ser el primer equip de Segona B que arribava a unes semifinals de Copa, fita que anys més tard el Mirandés (11-12) igualaria. Eren situacions i contextos molt diferents però la realitat és que el Girona és a un partit d'igualar aquella gesta.

Un dels protagonistes d'aquella bonica aventura, i bon coneixedor també de Montilivi, és Arnau Sala. Exjugador, ex-segon entrenador i exentrenador del filial, el de Sant Fruitós de Bages no considera que la Copa estigui «distraient» l'equip com els va passar a ells el 2002. «Tot i ser un equip fet per lluitar per pujar a Segona A, nosaltres érem semiprofessionals i encara que no volguéssim ens acabàvem distraient», recorda Arnau Sala, que, en aquest sentit, reconeix també que el desgast físic els va afectar en el rendiment a la Lliga. «Érem semiprofessionals, nosaltres. El Girona és un equip de Primera», destaca. Aquell Figueres va acusar el fet de disputar tants partits i no va salvar la categoria fins a tres partit per al final al camp de l'Osasuna B. «Ho vam notar però no pas per les lesions, sinó perquè teníem el cap a un altre lloc. Ens vam salvar pels pèls al final», recorda.

Eliminar el Barça a partit únic a Vilatenim va tenir molt de ressò i va ser «il·lusionant» però Arnau Sala recorda especialment l'eliminatòria contra el Còrdova de quarts de final. I és que Arnau havia tornat a Vilatenim aquell estiu del 2001 després de dos cursos al conjunt andalús. «Era el meu exequip i un club súper professional i de molt de nivell a Segona A. Vam guanyar allà 0-2 i vam empatar a Vilatenim», recorda.

Arnau veu en el Peralada un bon recurs per a l'allau de lesions que ha patit el Girona enguany. «Segur que no tenien previstes tantes lesions. Han tingut mala sort. La plantilla és curta però hi ha el Peralada. Hi ha jugadors que ja fa dos anys que hi són que no han acabat de fer el pas, però ningú s'esperava que Porro fes un any tan bo o que Valery estigués tan bé». En aquest sentit, valora positivament el fet de tenir joves de la casa al primer equip. «Cal estar orgullosos i contents. A més a més, es revaloritzaran i això al club li deu interessar també», assenyala.



Les opcions del Girona

Per a l'exjugador, el Girona té «poques opcions» d'eliminar demà el Madrid. «Fer dos gols al Madrid i que no te'n faci cap és molt difícil», diu. No obstant això, Arnau és del parer que una ronda més no faria pas cap mal. «Seria bo per al Girona. Al final serien només dos o tres partits més i no crec que no poguessin suportar-ho. Espero que ho facin. Seria històric i molt bonic», diu Arnau Sala, que va més enllà i avisa que, si passa, l'equip tindria «moltes opcions» de ser a la final. «El Madrid ja no hi seria i o el Barça o el Sevilla tampoc».

«Tranquil·litat»

Pel que fa a la dinàmica a la Lliga, Arnau no es mostra amoïnat. «Els veig bé i no em fa la sensació que hagin de patir. No guanyen partits però tenen possibilitats i són molt a prop de fer-ho. Si fos al revés i perdessin sempre sense opcions, sí que seria dramàtic», diu. En aquest sentit, l'exjugador assenyala que la manera de treballar dels responsables esportius del Girona dona molta calma i normalitat a la situació. «Aquí es treballa amb molta tranquil·litat. És més fàcil gestionar-ho aquí que no pas a d'altres llocs on de seguida es tornen bojos. Els entrenadors ho agraeixen. Els nervis és normals tenir-los però no s'ha de treballar amb angoixa».