Solari: "Haurem d´estar atents i tancar l´eliminatòria"

L'entrenador del Reial Madrid, Santiago Solari ha explicat que el Reial Madrid arribarà demà a Girona amb la intenció de "tancar l'eliminatòria fent un partit seriós". L'argentí ha alertat que els espera "un estadi ple i un rival que mossegarà d'entrada". "Espero un partit difícil, no existeix el partit fàcil ni en Lliga ni a la Copa, on estem veient que totes les eliminatòries són molt disputades. Farem un partit seriós com al'anada i mirarem de tancar el resultat en un estadi ple. Hem d'estar molt atents d'entrada, com fem els últims partits" va dir.

"La gran notícia és que tots, excepte Vallejo, estan disponibles per a generar aquesta competència interna que és tan saludable per a qualsevol equip", va explicar Solari quan se li va preguntar si esperava haver rebut algun fitxatge en el mercat d'hivern, al que va contestar que té "una plantilla meravellosa" en què cada dia sembla més assentat Vinicius. Solari, que va confirmar que tant Sergio Ramos com Keylor Navas també estan completament recuperat dels seus respectius problemes físics però no va confirmar si viatjaran a Girona.