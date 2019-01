«Ens aferrem amb molta il·lusió a les nostres possibilitats»

Pot ser l'últim cartutx i, per aquest motiu, Eusebio Sacristán no pensa desaprofitar-lo. Vol intentar escriure una nova pàgina en la història del Girona però, per això, aquest vespre cal una nit màgica. El tècnic és conscient que l'equip s'ha guanyat a través de la seva trajectòria a la competició estar al davant d'una «oportunitat molt bonica». «La volem aprofitar», assegura. El de la Seca és conscient que el Girona té un resultat «desfavorable» de l'anada però té clar que el 4-2 «ens dona alguna possibilitat». En aquest sentit, no pensa en quin tant per cent d'opcions té el Girona de passar. «Ells el tenen més alt. Són un gran equip i estan en un gran moment. Nosaltres en tenim alguna. Poder estar a dos partits de la final i aspirar a un títol és molt complicat i ens hem d'aferrar a aquesta oportunitat», deia. En aquesta línia, l'exjugador assenyala que el Girona «s'aferrarà al màxim a les possibilitats de passar a través de la il·lusió».

El tècnic espera aquest vespre «la millor versió» del Reial Madrid. «A l'anada ja es va veure. Nosaltres vam respondre donant la cara i oferint un bon nivell. Han recupert sensacions del passat i el seu nivell de joc i competitivitat està sent molt alt», destacava. En un escenari hipotètic, Eusebio va assegurar que «no estaria malament» arribar al minut 80 amb 1-0 al marcador. «No seria la pitjor de les situacions. Qualsevol possiblitat que ens faci tenir opcions de passar seria bona per a nosaltres», afegia un Eusebio que, malgrat les lesions i el sobreesforç dels seus homes aquest gener, no vol fer un balanç negatiu de la competició. «Ja veurem què passa. De moment, tota la competició ha estat positiva per a nosaltres. Ens ajudarà que els resultats de la Lliga siguin millors», deia.

Tot parlant de la Lliga, Eusebio va instar tothom a no mirar tant els rivals i centrar-se a «millorar els nostres números, que últimament no són bons». Pel tècnic, que s'hagi reduït l'avantatge respecte el descens i la classificació s'hagi comprimit, «em diu que hem de continuar treballant i millorar per estar en una situació més còmode».

Eusebio no espera cap regal d'ultima hora avui en forma de fitxatge. «L'únic regal que espero és el que podem fer nosaltres a l'afició». En aquest sentit, el tècnic va conèixer ahir Maxi Villa, l'últim reforç del Peralada. «Tothom que formi part del Peralada serà una referència per a nosaltres. Ho hem demostrat i els nanos són conscients que ens ajuden. El primer equip ha de ser el seu objectiu i han de treballar perquè se'ls pot obrir la porta», deia.