El millor Reial Madrid acaba amb el somni de la Copa

Punt i final. L'aventura de la Copa del Rei ha estat bonica, emocionant. Històrica, també. Però s'ha acabat. Algun dia havia d'arribar i ha estat avui. El Reial Madrid ha confirmat que travessa el millor moment de la temporada i ha finiquitat les esperances d'un bon Girona, que ha anat de més a menys.

El binomi Benzema-Navas ha estat clau perquè l'embranzida del conjunt local, que ha sortit a mossegar i a mantenir viva l'esperança, hagi durat ben poc. El francès s'ha encarregat de desesperar Montilivi amb dos gols abans del descans i el porter, en neutralitzar les arribades dels d'Eusebio. Poques, però suficients per merèixer un premi major. Amb un onze prou competitiu, la intenció ha estat, pel que s'ha vist d'inici, lluitar l'eliminatòria. Ho ha confirmat el pal de Granell als tres minuts, en una falta que s'ha enverinat fins picar amb la creueta. L'ensurt els ha durat poc als de Solari, que ben aviat han anat per feina, amb ganes d'aprofitar la seva inèrcia positiva.

Qui viu un bon moment és Benzema. N'ha tingut tres de clares abans de la mitja hora, però no ha tingut fortuna. O ha xutat desviat, o en última instància el peu de Porro evitava el gol. Massa peixet se li ha donat al davanter francès i al 26 ha fet el 0-1. Teva meva prop de la frontal i, lliure de marca, ha engaltat un xut creuat que ha trobat porteria. El gol ha animat el Reial Madrid. Però també ha despertat el Girona, que mica en mica ha guanyat terreny. Llavors ha aparegut Navas. Per treure una gran mà en una centrada lateral de Lozano i per rebutjar els xuts de Granell i Stuani, en el cas de l'uruguaià, per dues vegades. Veient com anava la cosa, el 0-2 ha fet molt de mal. Benzema ha rebut al vèrtex de la gran, ha tingut temps per pensar i l'ha col·locat lluny de l'abast d'Iraizoz.

Amb tot dat i beneït, el segon temps ha deixat algunes pinzellades d'interès. Primer, Muniesa ha deixat el seu lloc a Juanpe. Després, Benzema ha seguit a la seva, jugant a plaer fins que Solari l'ha assegut per fer-lo descansar. Ha tingut el tercer el Reial Madrid en una acció en què Lucas Vázquez, tot sol i després d'un refús d'Iraizoz, ha xutat al travesser. Ha arribat poc abans del debut del jove Pachón. El davanter, en la primera pilota que ha tocat, ha servit perquè Porro superés Navas. Gol, Montilivi que esclatava, però la remuntada que encara era ben complicada. I més que s'hi ha tornat quan Llorente s'ha inventat un gran gol amb una fuetada que ha sorprès a tothom.

Què fer en els últims minuts? Mirar de no prendre mal i maquillar una mica el marcador. N'ha tingut una prou clara el Girona, en una ràpida transició en què la centrada de Valery l'ha rematat al segon pal massa forçat Raúl García. Poc se l'ha vist al carriler, força desubicat en defensa i sense presència en atac. Ja era massa tard. Tot estava vist per sentència i la Copa, que s'esfuma. Ara toca pensar en la Lliga.



GIRONA: Iraizoz; Pedro Porro, Ramalho, Bernardo, Muneisa (Juanpe, min. 46), Raúl García; Douglas Luiz, Granell, Paik (Pachón, min. 68); 'Choco' Lozano i Stuani (Valery, min. 58).

REIAL MADRID: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos (Nacho, min. 62), Marcelo; Kroos, Llorente, Ceballos; Lucas Vázquez, Vinicius (Bale, min. 66) i Benzema (Asensio, min. 58).

GOLS: 0-1, Benzema (min. 26); 0-2, Benzema (min. 43); 1-2, Porro (min. 71); 1-3, Llorente (min. 76)

ÀRBITRE: Martínez Munuera (comitè valencià). Ha amonestat Stuani, 'Choco' Lozano (Girona); Carvajal (Reial Madrid).

ESTADI: Montilivi, 14.158 espectadors.