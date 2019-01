El Girona no espera cap més moviment abans de mitja nit

Si no hi ha cap sorpresa de darrera hora, la plantilla del Girona es quedarà tal i com està ara d'aquí a final de temporada. Aquesta mitjanit, pocs minuts després del final del partit contra el Reial Madrid, es tanca el mercat d'hivern i a Montilivi no hi ha intenció de fer cap més moviment a banda del ja conegut de Raúl García, incorporat del Leganés fa uns dies. El director esportiu, Quique Cárcel, ha manifestat del dret i del revés que no té intenció de reforçar la plantilla si no és que abans hi ha alguna sortida, escenari que sembla ben poc probable. L'únic temor que hi ha al club és que vingui algun equip i pagui la clàusula d'algun dels jugadors importants tot i que sembla poc probable.

No estan previstos fitxatges a Montilivi però el Girona sí que reforçarà la seva base. La primera peça és Maxi Villa. El jove carriler uruguaià va ser presentat ahir com a nou jugador blanc-i-vermell fins al 2022 procedent del Nacional. Villa jugarà aquesta segona volta del curs amb el Peralada, on ja va actuar la temporada passada. El club coneix bé el potencial de Villa i d'aquí ha vingut l'interès per recuperar-lo. Ara, Villa s'haurà de guanyar als entrenaments i partits amb el Peralada poder tastar el primer equip. Cal recordar que Villa ja va debutar el curs passat amb el Girona en el partit de Copa del Rei al camp del Llevant (1-1). A banda de Villa, el Peralada podria realitzar alguna incorporació més abans no es tanqui el mercat de Segona Divisió B. Fins ara ha arribat el davanter Juan Manuel Boselli, també uruguaià.