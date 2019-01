El Girona vol protagonitzar la seva primera gran remuntada

Intentar derrotar el Reial Madrid és ja de per si una repte d'allò més difícil. Si a més a més s'hi afegeix que cal fer-ho per dos gols i que ells no en poden fer cap, el repte es converteix en una empresa gairebé utòpica. Tanmateix, el Girona s'aferra a una nit màgica per agafar el Madrid badant i intentar-li clavar un ensurt. Aquest vespre farà falta que els astres s'alineïn però, en futbol, de vegades passa. El Girona ja sap què és vèncer el Madrid perquè ho va fer la temporada passada a la Lliga (2-1). En canvi, el que no ha aconseguit mai el Girona és capgirar dos o més gols en una eliminatòria de Copa. És a dir, a l'equip li falta una gran remuntada. Serà avui?

La història està en contra dels gironins ja que en tots els precedents en què l'equip ha perdut per més de dos gols al partit d'anada, mai ha aconseguit classificar-se per la següent ronda. El recorregut del Girona a la competició no és extens però sí que hi ha lloc per a tres petits moments de glòria. No són contra el Juventus, el PSG o l'Inter, com pot estar-ne plena la història del Reial Madrid sinó que són davant el Constància, el Portmany i el Júpiter. L'equip barceloní és precisament contra el qual el Girona va signar la seva última remuntada a la Copa. Va ser la temporada 1992-93 en què els gironins van imposar-se per 5-1 a Montilivi (gols de Jimmy Prat, Cándido Viana, Estela, Solà i Esteve Corominas) després del 2-1 de l'anada. El curs 77-78, els gironins van golejar el Portmany a l'estadi (4-0) després d'haver perdut per la mínima a terres balears (1-0). Més enrere en el temps, el Girona va remuntar l'1-0 encaixat a Inca superant el Constància a l'estadi de Vistalegre per 4-1.

El Girona en canvi s'ha quedat en cinc ocasions sense poder capgirar una eliminatòria de Copa. Elx (5-0), Calella (2-0), Lleida (2-0), Valladolid (3-0) i Hèrcules (8-0) van fer valer els seus resultats de l'anada per classificar-se sense problemes a la tornada a terres gironines.