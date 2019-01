El Madrid aterra a Girona i es concentra fins l´hora del partit

Desenes de seguidors del Madrid no s'han volgut perdre aquest migdia l'arribada de l'expedició blanca a l'aeroport Girona-Costa Brava. Encapçalats pel tècnic Santiago Solari, els madridistes han aterrat a quarts d'una per marxar cap a un hotel, on estaran concentrats fins l'hora de marxar cap a l'estadi de Montilivi per disputar el partit. Tot i que avui és un dia laborable, els aficionats del Madrid no han deixat escapar l'oportunitat de veure els seus ídols de prop i s'han dirigit a l'aeroport per aclamar-los abans que s'enfrontin aquesta nit al Girona en la tornada dels quarts de final de la Copa del Rei.



Solari ha deixat a casa Modrid, Odriozola i Brahim, però ha vingut a Girona amb tot. Keylor Navas i Asensio, recuperats de les seves lesions, tornen a la llista de convocats. A la citació del tècnic madridista també hi ha figures com Ramos, Bale, Benzema i Kroos.