Entre la realitat i la il·lusió de viure una nit màgica

En futbol hi ha poques coses impossibles. Que el Girona capgiri un 4-2 al Reial Madrid i es classifiqui per a les semifinals de la Copa del Rei podria ser-ne una. I més tenint en compte que diumenge hi ha un partit de Lliga transcendental al camp de l'Eibar. Tot i això, no ho és. Que és difícil? Oi tant. Que el Girona jugarà amb nanos del Peralada i reservarà els titulars per a Eibar? També. Tanmateix, l'encant del futbol fa que res estigui escrit i que en 90 minuts damunt d'un terreny de joc, o 120 si hi ha pròrroga, pugui passar de tot. Ho sap molt bé el Girona, que va veure com no fa tant el Saragossa li remuntava un 0-3 de l'anada i s'imposava a Montilivi per 1-4 per accedir a la final del play-off d'ascens. I també ho sap el Madrid, que la temporada passada es veia ja amb el bitllet a les semifinals després d'un 0-1 a Butarque i va veure com el Leganés s'imposava al Santiago Bernabéu per 1-2 deixant-los amb un pam de nas. Són només un parell del piló d'exemples d'històries de remuntades èpiques i emocionants que es produeixen en futbol i, precisament, el que esperen que passi avui a l'estadi els aficionats blanc-i-vermells. Somiar és de franc, que diuen, però ... i si el Girona s'avança 1-0? Montilivi fregarà el ple aquest vespre per no perdre's el que pot ser una gran nit màgica.

Una setmana després de vendre cara la seva pell a Chamartín (4-2), el Girona es retroba amb el Madrid aquest vespre a Montilivi. Ho fa conscient, altre cop, que l'únic i vital objectiu de la temporada és mantenir-se a Primera. En aquest sentit, la mala ratxa de resultats a la Lliga i l'allau de lesions que l'equip encadena compliquen una mica més l'empresa d'avui. Eusebio dirigirà aquest matí el darrer entrenaments abans del partit i després donarà una llista de convocats on homes com Paik, Pachón i algun altre futbolista del Peralada tenen tots els números de ser-hi. La infermeria continua plena amb Aday, Mojica, Doumbia, Borja García i, tot i que ja comencen a fer treball amb el grup, també Planas i Roberts. Tot plegat farà que avui el Girona surti amb un onze titular molt semblant al de la setmana passada al Bernabéu, amb Iraizoz sota pals, Ramalho i Raúl García als carrils, Bernardo -a qui el Comitè no va retirar cap de les targetes que va veure contra el Barça- Muniesa i Juanpe o bé Alcalá a l'eix. Al mig del camp hi té un lloc segur Douglas Luiz mentre que l'altre sortirà d'entre Aleix Garcia i Granell. La mitja punta podria ser per a Paik i en punta d'atac caldrà veure qui és l'acompanyant de Lozano. Eusebio té l'opció de situar-hi Portu o bé d'apostar per Pachón.

Al davant hi haurà un Reial Madrid en el millor moment de la temporada i que sembla haver despertat després d'una primera meitat de curs mediocre. Santiago Solari és conscient que es troba davant d'una gran oportunitat per plantar-se a les semifinals de la Copa del Rei i ha insistit durant la setmana als seus homes que no hi ha lloc per a la relaxació. L'argentí recupera Marco Asensio i té tota la plantilla disponible llevat només del central JesúsVallejo, lesionat. Tot i això, l'argentí podria donar descans a alguns titulars com Sergio Ramos, Luka Modric, Casemiro, Lucas Vázquez o Vinicius. En canvi, podrien saltar d'entrada a la gespa de Montilivi «suplents» de la categoria d'Isco, Marcelo, Dani Ceballos i Marcos Llorente. Carvajal i Varane, sancionats per la Lliga, es perfilen com a titulars aquest vespre.