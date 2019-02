Eusebio: «La Copa ha estat un regal i tots n´hem gaudit molt»

Punt i a part. Toca tancar el capítol de la Copa. Eliminat el Girona, ara ha de focalitzar els cinc sentits en la Lliga. Però no vol Eusebio Sacristán, el seu tècnic, que l'entorn es quedi només amb l'1-3 d'anit. Ni amb el resultat, ni amb l'actuació, on el Reial Madrid, en línies generals i en el resultat, va ser millor. «La Copa ha estat un regal, una festa que hem gaudit al màxim. Espero que la nostra afició ho hagi entés així, com una cosa molt bonica. Hem d'aprofitar-ho perquè la gent s'il·lusioni. Si ens quedem amb l'últim resultat, el gust de boca no és bo. S'ha de fer un còmput general i veure que tot això ho recordarem durant molt de temps». Aquest va ser el missatge que va repetir a la sala de premsa, encara que també es va centrar en el matx d'ahir, el de l'eliminació: «Hem repartit minuts pensant en la Lliga. Sabíem que era complicat, però volíem competir i ho hem fet. Hem estat dignes, però un gran equip com ho és el Reial Madrid ha deixat al descobert les nostres debilitats. Fem coses bé per posar en dificultats a rivals d'entitat, però hi ha aspectes que hem de millorar, com ara ser més contundents.

Una altra conclusió positiva de la Copa. «Ens ha servit perquè molts jugadors hagin pogut participar en una sèrie de partits amb els quals no hi comptàvem. Potser en una altra situació no s'hauria pogut donar», deia Eusebio. Un dels menys habituals a la Lliga, el central Muniesa, va haver de ser substituït al descans per culpa d'unes molèsties musculars. «Li farem proves, a veure què té», deia. El va elogiar públicament. «Les seves últimes actuacions són molt positives. És intens i recupera moltes pilotes. I té criteri a l'hora de jugar». A Eibar, on diumenge hi haurà la ­baixa per sanció del central Bernardo, és difícil que pugui jugar.

També va deixar clar que «la Copa no ens ha despistat», sinó que «des del primer partit som conscients que l'objectiu és salvar-nos i així afrontem cada jornada. Darrerament no guanyem, però això no vol dir que estiguem centrats». I va dir estar «content» amb el fitxatge de Raúl García, l'únic moviment al mercat d'hivern.