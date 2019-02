«Hem fet un partit seriós i complet contra un bon rival»

el Girona, Santiago Solari, entrenador del Reial Madrid, va parlar poc. Poquíssim. Un 1-3 a Montilivi i la classificació per a semifinals de Copa va servir perquè la roda de premsa de l'argentí pivotés, bàsicament, en la revifalla física i de joc del conjunt blanc, que travessa segurament el seu millor moment de la temporada. Se li va preguntar per això, per qui volia en la següent ronda del torneig i per Benzema. I clar, quasi no va dir res dels gironins, ni del duel d'anit. «Hem fet un partit molt seriós des del principi, amb entrega i classe, demostrant que tots els jugadors tenen talent. Ho hem fet davant un molt bon rival, que juga bé i que té un sistema determinat que domina a la perfecció». Amb això n'hi va haver prou.

Ja no interessava el Girona. Ja estava eliminat. Tocava parlar de les semifinals, de quin rival li ­agradaria a Solari trobar-se. «Queden quatre grans equips, comptant-nos a nosaltres. Segur que es viuran partits molt bonics i difícils». No es va mullar el tècnic aquí, però sí que ho va fer quan se li va preguntar per Benzema: «Sento pels que l'han descobert fa poc. Sempre ha tingut talent. ­Encara estan a temps de gaudir-lo».