Muniesa i Iraizoz seran baixa a Eibar per dues noves lesions

Al Girona li arriba l'hora de la veritat a la Lliga, amb partits trascendentals contra Eibar i Osca a l'horitzó, i continua sense buidar l'enfermeria. Els dos nous jugadors que hi han entrat són Marc Muniesa i Gorka Iraizoz. El club ha comunicat aquesta tarda que pateixen "una petita ruptura fibril·lar al bíceps femoral" després de les exploracions mèdiques que han passat avui. Muniesa i Gorka van ser titulars contra el Madrid ahir en la tornada dels quarts de final de la Copa. El central va ser rellevat per Juanpe al descans fruit d'aquestes molèsties però el porter va acabar els 90 minuts sobre la gespa.

D'aquesta manera, tot i que la informació del club no especifica el temps de recuperació, està clar que cap dels dos podrà viatjar a Eibar. En el cas del central la situació és més greu perquè tampoc Eusebio podrà disposar de Bernardo, sancionat per l'expulsió de diumenge passat contra el Barça per doble amonestació. En el cas de la porteria, Bounou seguirà sota els pals i a la banqueta hi serà Suárez, del Peralada, que ja ha entrat en diverses citacions del primer equip quan algun dels dos primers porters ha estat lesionat.

Aquesta setmana han començat a entrenar amb el grup Patrick Roberts i Carles Planas, tot i que encara no van ser convocats pel partit de Copa. Demà Eusebio facilitarà la citació pel partit d'Eibar i farà la roda de premsa prèvia al partit.