Només un fitxatge en tot el mes de gener

Com que les notes es posen al final del curs, com se sol dir, caldrà esperar a veure com van les coses al Girona i si acaba tenint un final de temporada tranquil o no. Mentre això arriba, queda per veure si la feina feta al mercat d'hivern servirà perquè Eusebio tingui les peces suficients per afrontar cada partit amb garanties. La plantilla era curta i encara ho és, sobretot si es té en compte que el mal de les lesions no s'ha acabat. Com a mínim, Carles Planas i Patrick Roberts s'han recuperat i en breu Eusebio hi podrà comptar. Es poden considerar tots dos com a fitxatges d'hivern tot i que, de cara nova i al gener només n'hi ha hagut una. És la de Raúl García, qui rescindia fa poques setmanes el contracte que l'unia amb el Leganés i que es convertia en nou jugador del Girona fins al final de temporada. De moment, el gallec ja ha debutat a la Copa; encara no ho ha fet en partit de Lliga.

Amb ell a la plantilla, es minva el problema que Eusebio tenia al carril esquerre, una posició minvada per les lesions. A la dreta, en canvi, no s'ha trobat ningú que pugui donar un xic de descans al jove Pedro Porro. Tampoc han arribat migcampistes ni un altre davanter. Des del club es tenia la consigna de deixar sortir abans de fer algun altre moviment. I finalment, ningú s'ha mogut. Almenys, s'ha pogut retenir Stuani, qui està negociant la renovació.