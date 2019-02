Recordar la Copa i pensar en la Lliga

Diumenge, a dos quarts de set de la tarda a Ipurua, l'estadi de l'Eibar. El Girona no ha guanyat cap partit de Lliga en els mesos de desembre i gener, la darrera victòria va ser al camp de l'Espanyol el passat 25 de novembre, i per tant tornar a sumar punts a la Lliga és indispensable perquè Montilivi segueixi formant club del selecte club d'escenaris de Primera Divisió. Centrar-se en la Lliga és ara la realitat d'un equip que, però, ningú li podrà treure mai el mèrit d'haver regalat a la seva afició dues històriques eliminatòries de Copa contra dos gegants, Atlètic de Madrid i Reial Madrid, que, amb la visita del Barça en Lliga intercalada, han completat tres setmanes de futbol que, fa ben pocs anys, haurien estat impossibles de somiar a Girona.

En el futbol actual els diners venen de les televisions i, a diferència del que passava en temps pretèrits, la recaptació per la visita d'un dels grans no canvia pressupostos. Això, però, no treu que el Girona va aconseguir contra el Madrid la millor recaptació de la seva història. El Girona no fa públics els números concrets tot i que ahir admetien que l'entrada de diners a la caixa havia estat important. El rècord d'assistència en un partit a Montilivi es va batre dissabte passat amb les 14.021 persones que van veure la visita del Barça i es va tornar a superar anit amb 14.158 espectadors. A diferència de diumenge, el partit d'ahir no entrava en l'abonament i tant socis com no socis (hi havia bastants madridistes) van haver de pagar la seva entrada. Segons el club, el 60% de les entrades les havien comprat socis i el 40%, la resta d'aficionats que, com que les pagaven considerablement més cares (50 euros en els gols), van disparar la recaptació.

Els 14.158 espectadors que hi havia ahir a Montilivi, madridistes inclosos, van poder veure un Girona que tot i les dues fuetades de talent de Karim Benzema a la primera part no va perdre mai la cara al partit. Eusebio va tornar a apostar per les rotacions pensant en Eibar i els joves van respondre amb el Girona permetent-se el luxe d'acabar un partit contra el Madrid amb tres joves de 19 anys al camp: Pedro Porro, que va marcar el seu primer gol a l'elit, Valery i Àlex Pachón. Habitual del Peralada, tot i ser encara juvenil, el davanter va jugar en els últims 20 minuts entrant en el lloc del coreà Paik, també del filial de Segona B. Àlex Pachón juga al futbol base del Girona des de fa dos estius, on va arribar procedent del Gimnàstic de Manresa.