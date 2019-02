S'acaba la il·lusió de la Copa davant un Madrid superior

a remuntada no va ser possible, un Madrid que passa per un bon moment de joc va deixar fora de la Copa un Girona que va plantar cara com sempre però que sense encert en les jugades decisives de la primera part va perdre un partit complicat. El Girona necessitava estar dins l'eliminatòria per poder tenir opcions de passar en un enfrontament on el seu adversari disposava de qualitat suficient per poder marcar en qualsevol arribada a la porteria de Gorka. Karim Benzema va destacar com a millor jugar del partit, va aparèixer en totes les zones d'atac, sortia de la seva posició habitual per poder rebre en curt, es desmarcava a qualsevol de les bandes i va ser determinant en l'execució dels dos primers gols dels madrilenys. De la mateixa manera que un gol dels gironins ho canviava tot i podia donar ales als locals, un gol dels madrilenys complicava molt l'eliminatòria i psicològicament deixava tocat i sense capacitat de reacció un Girona que sense possibilitats de reacció cedia els quarts de final a l'equip dirigit per Santiago Solari.



El Madrid, amb tot. Eusebio va apostar per un onze on hi havia Cristhian Stuani com a davanter, però sense Pere Pons, Portu, Juanpe i Aleix Garcia. La línia defensiva estava formada per una tripleta de centrals que també podríem veure en un partit de Lliga, Ramalho-Bernardo-Muniesa i amb un Pedro Porro molt actiu a la banda dreta i un Raül Garcia poc productiu a l'esquerra. Al centre la parella Granell-Douglas Luiz estava ajudada per Paik mentre que el Choco Lozano acompanyava el golejador uruguaià. Tot i tenir l'eliminatòria encarada amb el resultat aconseguit a l'anada, el Madrid anava amb tot, Solari volia evitar sorpreses i va treure una alineació pròpia de qualsevol competició important, Navas tornava sota pals i per davant seu se situava una defensa formada per Carvajal-Varane-Ramos-Marcelo, sense Modric que descansava al centre els encarregats de portar el ritme de joc van ser Kroos, Ceballos i Llorente. A les bandes era on calia vigilar més, ja que Lucas Vázquez i Vinicius buscaven desmarcatges en profunditat per poder associar-se amb Benzema.



Problemes per defensar. La mobilitat constant dels davanters del Madrid va portar de corcoll la línia defensiva gironina. En les accions on calia ser contundent l'equip va estar tou, la falta d'intensitat en jugades on els davanters del Madrid encaraven els defensors locals va provocar que Benzema pogués marcar els dos gols amb certa comoditat. Quan el Madrid tenia la pilota al centre no la perdia, els visitants jugaven a un o dos tocs i coordinaven bones passades cap a la zona de finalització. El Girona ha de tornar-se a organitzar des de la defensa, poder créixer a partir d'uns bons fonaments defensius ha de ser bàsic per afrontar els nous partits.



Tot a la Lliga. Només queda una aposta i aquesta és la bona, sense possibilitats d'avançar a la Copa l'equip només té un objectiu i aquest és el més important per al club, aconseguir la salvació i poder mantenir-se a primera. L'eliminació davant un Madrid més potent no ha de suposar cap problema per a un Girona que ja ha fet història en aquesta competició eliminant l'Atlètic de Madrid i lluitant contra un conjunt que s'ha mostrat superior en la suma dels dos enfrontaments. Ara arriba la Lliga i les properes dues jornades poden ser decisives pel que fa al desenllaç d'una fase molt important de la temporada, diumenge el Girona juga a Eibar i la setmana següent l'Osca visita Montilivi, els dos partits es juguen abans de tornar al Bernabéu per tornar a jugar contra el Madrid. Comencem una sèrie de partits on sumar punts serà vital, primer per trencar una dinàmica negativa de resultats i segon per allunyar-se d'una zona baixa cada vegada més perillosa on equips com el Rayo Vallecano, l'Athletic Club i el València ja han reaccionat i la zona de descens s'està comprimint de manera que la diferència entre guanyar o perdre cada vegada és més significativa.