Eusebio només disposa de 13 jugadors del primer equip per viatjar a Eibar

Fa pocs dies, aquest mateix diari publicava un article titular La temporada de les 22 lesions, explicant el munt de problemes que ha tingut i té el Girona pel que fa als contratemps físics durant aquest curs. Ha trigat ben poc a quedar-se curta aquesta xifra. El matx de Copa de dijous passat contra el Reial Madrid a Montilivi ha estat motiu suficient per comptar amb dues víctimes més i fer encara mes llarga aquesta particular llista. Marc Muniesa i Gorka Iraizoz són els últims d'entrar a la infermeria, on gairebé ja no s'hi cap. Tant l'un com l'altre pateixen «una petita ruptura fibril·lar al bíceps femoral», com descrivia el breu comunicat que feia arribar el club. No hi ha terminis i, per tant, no se sap quan tornaran a estar disponibles. Un altre revés per al cos tècnic que encapçala Eusebio Sacristán, que ha d'encarar el trascendental partit de demà al camp de l'Eibar amb una plantilla en quadre. Dramàtic és l'escenari si es té en compte que només hi ha 13 jugadors del primer equip disponibles.

La situació és la següent. Muniesa i Gorka estan descartats. Això d'entrada. Però no són, ni de bon tros, els únics. La nòmina de lesionats encara és bastant àmplia. Hi són també Johan Mojica, Aday Benítez, Borja García i Seydou Doumbia. Igualment, s'hi han d'afegir Carles Planas i Patrick Roberts. Tots dos ja s'entrenen amb el grup, però no tenen l'alta mèdica i acaben de sortir d'un llarg període d'inactivitat. A les 8 absències, se li ha d'afegir una novena: la de Bernardo Espinosa. El central no podrà jugar contra l'Eibar perquè està sancionat. El diumenge passat va ser expulsat per doble amonestació durant el derbi a Montilivi amb el Barça. El club va intentar recórrer totes dues targetes grogues, entenen que la decisió de l'àrbitre González Fueres havia estat desproporcionada, però el Comitè de Competició no li va fer cas. Per tant, el colombià s'uneix al niu de baixes.



Més joves que mai

Si res es torça i no s'ha de lamentar un altre contratemps de darrera hora, ara mateix Eusebio té a la seva disposició Bounou, Ramalho, Alcalá, Juanpe, Porro, Raúl García, Granell, Pere Pons, Doubglas, Aleix Garcia, Cristhian Stuani, Portu i el Choco Lozano. Són 13, pocs per fer una convocatòria amb cara i ulls. Tocarà recórrer un cop més al filial, un recurs molt explotat al llarg d'aquesta temporada. El que passa és que aquest cop de joves del Peralada n'hi haurà més que mai. Per ser 18, el tècnic n'haurà de cridar cinc.

Amb només un porter disponible, li tocarà viatjar a Suárez. Sembla clar que homes com Paik o Valery també seran citats. Tant l'un com l'altre ja han debutat amb el primer equip; l'últim, a més, té molts números de ser el carriler esquerre titular. El davanter Àlex Pachón es va estrenar el dijous a la Copa i també té opcions de viatjar. Amb dos centrals fora de combat (Muniesa i Bernardo), tocarà endur-se un defensa del filial. En aquest sentit, qui podria ser l'escollit és Santi Bueno. O si no, apostar per Èric Montes, que pot jugar tant a l'eix de la defensa com també fer de doble pivot. L'entrellat es resoldrà avui, després de l'entrenament previst pel matí.