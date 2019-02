Pedro Alcalá es perdrà el Girona-Osca de dissabte. Avui ha vist la cinquena groga i serà sancionat per acumulació de cartolines. El Girona recuperarà Bernardo, que no ha pogut jugar per sanció, per l'expulsió que va patir la jornada anterior contra el Barça.

Els lesionats Roberts i Borja García també tenen opcions de reaparèixer davant l'equip aragonès.