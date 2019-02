El Girona és atropellat a Ipurua

La bonica experiència de la Copa ha passat a millor vida. Ara toca lamentar les penes de la Lliga. Una competició que fa temps que no li somriu al Girona. Són ja nou les jornades sense guanyar i en seran més si es repeteixen actuacions com les d'aquesta tarda a Ipurua. Atropellat de principi a fi, no ha tingut arguments l'equip d'Eusebio per discutir-li el resultat al seu rival.

Ni amb 1-0 al marcador, ni quan l'avantatge era més ampli. I si algú tenia encara certes esperances de remuntar, un gol a pocs segons s'iniciar-se el segon acte les ha llançat per terra. Dolorosa derrota que manté els gironins amb 24 punts, a només un del descens a l'espera del que facin demà el Rayo i el Leganés.

Una gran mà de Dmitrovic ha impedit que Juanpe fes l'1-1 just abans del descans. Hauria estat la millor notícia per al Girona. Pla, sense massa idees i superat en tot moment per la velocitat i verticalitat de l'Eibar, més entonat, més intens i més contundent. El xut del central canari ha sigut l'únic que l'equip d'Eusebio ha signat al llarg de 45 minuts. Cap acció de cert perill amb cara i ulls i molt menys, el domini de la pilota. Costava a un bàndol i l'altre; la pluja ha fet estralls i la gespa no era pas una catifa.

En un escenari així se n'han sortit millor els de casa. Com va predir Mendilibar, han sortit a per totes, a mossegar. Si no han fet l'1-0 abans, ha estat perquè el travesser ha escopit un cacau d'Orellana, perquè Cucucerlla ha xutat fora o perquè Bounou ha posat els dits a temps davant la centrada de Rubén Peña.

El que passa quan s'insisteix és que s'acaba trobant recompensa i l'Eibar s'ha endut un premi merescut. Hi anava més i les ocasions només es comptaven en un dels dos bàndols. Per tant, estava cantat que, tret d'un daltabaix, s'acabaria avançant. Ha rebut Rubén Peña, tot sol, a la frontal de l'àrea. Ha etzibat una fuetada dirigida a l'escaire, suficient per batre Bounou. Un partit més que el Girona encaixa, i ja en van uns quants. Des del novembre que no deixa la seva porteria a zero.

El problema ha arribat després del descans, quan s'ha esvaït l'intent de remuntada. Charles, als 16 segons del xiulet de l'àrbitre, ha fet el segon tot superant el porter amb una precisa vaselina. Difícil capgirar un marcador en contra si el rival t'amplia l'avantatge només tornar dels vestidors. I per arrodonir-ho, Ramalho ha comès penal al 55. De nou, Charles, ha batut Bounou, que continua sense aturar un penal amb el Girona.

A tot això, què ha fet Eusebio? A la desesperada, ho ha intentat arreglar amb un doble canvi: Porro i Lozano han entrat per Juanpe i Aleix. Raúl García ha passat a fer de central esquerre. No ha servit de res. l'Eibar, a la seva, buscant el quart. Els gironins, sense enllaçar quatre passades ni trobant porteria. Stuani ho ha provat al 70, però el seu cop de cap s'ha perdut fora. I més tard, l'àrbitre li ha anul·lat un gol per clar fora de joc, amb l'habitual suspens que hi posa el VAR.

Era qüestió de deixar passar els minuts, de no encaixar més i de pensar en el pròxim partit. El que arribarà aquest dissabte vinent i que es presenta a cara o creu. No guanyar l'Osca instal·larà del tot la preocupació a Montilivi.

Fitxa tècnica



EIBAR 3 - 0 GIRONA

Eibar: Dmitrovic; Peña, Ramis, Arbilla, Cote; Diop (Sergio Álvarez, min. 83), Jordán (Escalante, min. 66), Orellana, Cucurella; Sergi Enrich i Charles (Kike, min. 63).

Girona: Bounou; Valery, Ramalho, Juanpe (Pedro Porro, min. 63), Alcalá, Raúl García; Pere Pons, Granell (Douglas Luiz, min. 76), Aleix Garcia ('Choco' Lozano, min. 63); Portu i Stuani.

Gols: 1-0, Rubén Peña (min. 36); 2-0, Charles (min. 46); 3-0, Charles de penal (min. 57).

Àrbitre: González González (comitè Castella i Lleó). Ha amonestat Diop, Cucurella (Eibar) i Alcalá (Girona).

Estadi: Ipurua, 4.419 espectadors.