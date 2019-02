Eusebio, després del 3-0 a Eibar: «Em sento fort»

El Girona fa nou jornades que no guanya i després de perdre clarament al camp de l'Eibar, s'ha acostat a només un punt del descens a l'espera del que facin demà el Rayo i el Leganés. Eusebio Sacristán ha entonat el 'mea culpa', alhora que ha assegurat que l'equip se'n sortirà. "Em sento fort. El treball diari que mostren els jugadors així m'ho transmet. Tenim tots els ingredients i arguments per capgirar aquesta situació", ha dit.

El tècnic ha lamentat la imatge, sobretot a la segona meitat: "No hem sigut nosaltres i això és el que més mal em fa". Ell s'ha atribuït una "gran part" de la responsabilitat perquè, segons ha explicat, "el missatge que he pogut llançar als jugadors potser no ha estat l'adequat".

Ha admès també que el segon gol, a pocs segons de tornar dels vestidors, "ens ha fet molt de mal". Això, sumat a la mala ratxa, ha estat un còctel explosiu per al Girona: "El nostre estat anímic ve condicionat pels resultats. Fa temps que no guanyem i som humans".