Ahir va començar la segona fase de la Liga Genuine, desdoblada en dues seus: la setmana passada es va disputar a Còrdova i aquest cap de setmana es juga a La Corunya. El Girona, entrenat per Jordi Sucarrats i que va viatjar amb setze futbolistes, va empatar a zero amb el Mallorca i va superar per 3-0 la Reial Societat. Avui es tancarà la segona fase amb el partit que enfrontarà els gironins amb l'Osasuna, a partir de les 10 del matí.