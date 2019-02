Roberts i Borja, estímuls contra l'Osca

Avui Eusebio té vuit baixes -set per lesió i una per sanció-, però espera que la infermeria es comenci a buidar de pressa. Més encara, amb el valor dels tres punts que estaran en joc el pròxim dissabte a les 20.45 hores a Montilivi, en la visita de l'Osca. Per començar, Bernardo ja haurà complert el partit de sanció que li impedeix jugar contra l'Eibar. També Carles Planas estarà molt millor del que ho està ara, perquè si ha viatjat, és perquè les circumstàncies han obligat Eusebio a convocar-lo. Però la gran fixació resideix en recuperar Patrick Roberts i Borja García per jugar contra el cuer de la Lliga. «Roberts comença a fer coses amb el grup i està molt a prop de tornar. Veurem quines sensacions té la setmana que ve i si pot arribar contra l'Osca. El cas de Borja García és més o menys el mateix, i possiblement els recuperem aviat a tots dos». Qui tampoc està al cent per cent és Carles Planas, però les urgències l'obliguen a viatjar a Ipurua. «Ha fet poques sessions amb la resta del grup però està bé. No puc negar que en unes altres condicions ens hauríem esperat per tenir-lo amb nosaltres. Però si ens ha d'ajudar, no tinc cap dubte que respondrà».

Els que continuaran donant suport són els joves del Peralada: Suárez, Valery, Paik i Pachón són a la llista de divuit futbolistes. «Tenim baixes? Sí, però també garanties amb els jugadors del filial que tenim en dinàmica de grup», va recordar Eusebio, molt satisfet amb l'aportació dels nois del planter, que estan tenint una responsabilitat que per edat no els pertoca. «Perdre jugadors és desagradable però això també permet que ells hagin tret el cap. Aquest és un aspecte molt positiu per al club, té un valor immens. Veure el treball que s'està fent al futbol base és gratificant, perquè ens recorda que si tenim necessitats, podem comptar amb els nois de la casa amb tota la tranquil·litat». Aquest curs, l'exponent principal de l'èxit és Pedro Porro, seguit de Valery. Però nois com Paik, Andzouana, Èric Montes i Àlex Pachón, que també han tingut minuts, o Suárez, Santi Bueno i Giorgi, poden ser el futur del Girona.