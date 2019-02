«Sento que cada vegada estem més a prop de guanyar»

«L'Eibar és un rival que fa molt temps que té una identitat que li dona resultats: és molt intens, amb ritme, els automatismes clars i els jugadors identificats. Quan t'enfrontes a ells, saps que serà complicat, però estem preparats físicament i mentalment. Nosaltres hem de mantenir les coses bones que fem per traduir-ho en una victòria», valorava un Eusebio tranquil malgrat tot el que li passa, perquè una setmana més l'allau de baixes és important. «Aquestes són les circumstàncies que tenim, ho hem d'afrontar com puguem. Hem fet una llista de divuit, jugarem amb onze i farem tres canvis. Un sempre vol estar en les millors condicions, i hem d'entendre que hem de ser el més forts possible passi el que passi. La plantilla ja ha demostrat la seva capacitat, i hem ensenyat un bon nivell en les últimes setmanes». La victòria comença a ser necessària. «És un bon moment per retrobar-nos amb la victòria i necessitem que ens arribi la recompensa a fer bé la feina. Treballem per millorar, i sento que cada vegada estem més a prop de sumar tres punts que ens donarien molta confiança».

El tècnic del Girona va elogiar els mèrits del conjunt de Mendilibar, que té dos punts més a la classificació. «No és Ipurua, és l'Eibar qui t'incomoda amb les seves característiques. Són molt pràctics, i juguen amb intensitat i humilitat, tal com és el seu model de club. Hem d'estar mentalitzats per saber que serà dur, però voldrem mostrar les nostres virtuts». Els gironins no han guanyat en les últimes vuit jornades, però Eusebio no abaixa el cap. «No penso en cap mena de malefici, el passat no compta per a res. Sabem que l'Eibar és un rival complicat i que fa les coses bé perquè la seva idea és la correcta en els últims anys, però confiem en el present. Hem de fer un bon partit i superar-los, i en això treballem, perquè volem créixer. El que no podem fer és lamentar-nos, perquè ja sabem que competir a la Lliga és molt difícil i nosaltres busquem estabilitzar-nos. Estem veient que no és senzill, que hi ha dificultats, però tenim fe en nosaltres», admetia el val·lisoletà, que creu haver tingut el temps necessari per poder preparar el duel. «També hem pensat en la Lliga i hem pogut preparar el partit. Hem disposat de dos dies per posar en pràctica els entrenaments necessaris, i estem enfocats únicament en competir bé. Confiem en nosaltres i ens centrem en la competició, perquè aquest mes ha estat molt exigent. Hem jugat molts partits i darrerament hem tingut baixes i lesions que no esperàvem, però hem viscut una experiència molt bonica a la Copa».

Absent per sanció, Bernardo ho havia jugat tot fins a l'expulsió contra el Barça. «És un futbolista molt regular, que es concentra bé i fa que tothom estigui més tranquil al seu costat. Però tenim altres jugadors a molt bon nivell, com Alcalá, Ramalho, Juanpe o Muniesa, encara que ara estigui lesionat, que ens ofereixen garanties», va observar Eusebio, a qui li queda el regust amarg de saber que les dues grogues al central colombià en el derbi català van ser molt rigoroses. «És una llàstima que es perdi un partit, però ja no perquè ho ha jugat tot, sinó per com s'ho perd. Aquelles dues grogues... El conec bé, i és un futbolista molt honest. Però vaja, no hi podem fer res. Ara tindrà un parell de dies de descans i nosaltres intentarem que la seva baixa no es noti».

Eusebio també va tenir unes paraules per la renovació de Cristhian Stuani fins al 2022. «És una gran notícia, també per a l'afició. Que un jugador de la qualitat de Stuani vulgui seguir compromès amb el Girona, li dona molta consistència al projecte. Ja hem vist la qualitat, l'efectivitat i la importància que té per a nosaltres», va afegir, recordant que la negociació va ser molt complicada. «No podem oblidar que el seu rendiment ha cridat l'atenció de diversos clubs i, en certs moments hem temut una mica per la seva marxa. Per això aquesta renovació és tan i tan important, perquè diu molt d'ell i del Girona».

Mendilibar no ho veu una final

«Una final és només en els últims partits de la temporada, quan no tens més opcions si no guanyes. Hem de venir tranquils a entrenar i a jugar i intentar fer el que estem fent. Tots els partits són importants, des del primer fins a l'últim. Si tens la sort d'aconseguir l'objectiu final faltant quatre o cinc partits, igual aquests duels te'ls pots prendre amb una mica més de tranquil·litat, però això és molt difícil», va valorar Mendilibar, que té les baixes de Calavera i Pedro León. El tècnic biscaí sap del perill del Girona: «Els seus futbolistes ofensius fan molt perill. Treuen moltes centrades i Stuani s'aprofita d'això, perquè té condicions i fa dos anys que marca molts gols». L'Eibar ha disposat d'una setmana sense partit, un fet que el Girona no sap què és des de la primera setmana de l'any. «Ells fa unes quantes setmanes que juguen dos partits consecutius. Al final ho notes entre algun lesionat, algun sancionat, alguns que han de repetir jugant diumenge-dimecres. Els equips petits, que som el 80 per cent dels que estem a Primera, ho notem quan juguem de diumenge a dimecres».